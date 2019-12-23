Борзя, Забайкальский край, 23 декабря, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Бдительность сотрудников Даурского заповедника помогла выявить браконьеров, убивших трёх краснокнижных дзеренов в Забайкальском крае. Как сообщает пресс-служба заповедника, совместный рейд, осуществленной при участии чиновников министерства природы Забайкальского края, обернулся крупными неприятностями для любителей поживиться добычей.

Пресс-служба Даурского заповедника Убитые дзерены

Из официального сообщения следует, что оба факта незаконной охоты были установлены в окрестностях станции Мирная Оловяннинского района и города Борзя. Автомобили и оружие арестованы, а ущерб от действий браконьеров составил 627 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, краснокнижные зобатые антилопы стали регулярно заходить в Россию из-за относительно хороших кормовых условий. В ноябре 2011 года в Забайкальском крае создан природный заказник федерального значения «Долина дзерена», распоряжение об образовании которого подписал тогда ещё председатель правительства РФ Владимир Путин.

Летом 2019 г. учёные Даурского заповедника отмечали массовую миграцию дзеренов из Монголии в Забайкальский край. Причём, нашествие, по их словам, стало рекордным, по меньше мере, за последние 100−150 лет.

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