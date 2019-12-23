Тулун, Иркутская область, 23 декабря, 2019, 10:20 — ИА Регнум. В одном из наиболее пострадавших от мощнейшего наводнения городов Иркутской области — Тулуне — вновь прошёл митинг. Около 10 человек вышли с плакатами «Были малоимущие — теперь бездомные», «Пострадавшие от паводка — с просьбой о помощи».

Цитата из группы «Подслушано Тулун « Жители Тулуна на митинге

Судя по комментариям, опубликованном в группе «Подслушано Тулун» социальной сети ВКонтакте, горожане недовольны качеством и сроками восстановления жилья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. Реки вышли из берегов после проливных дождей и затопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация повторилась.

В Тулун большая вода пришла в ночь на 28 июня. Волна была такой силы, что с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и хлынула в город, сметая всё на своем пути. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.