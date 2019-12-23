Калуга, 23 декабря, 2019, 10:00 — ИА Регнум. 213 тыс. неработающим калужским пенсионерам, получателям страховых пенсий, с 1 января 2020 года пенсии проиндексируют на 6,6%. Об этом 23 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области ИринаАртемова.

Pfrf.ru Здание Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области.

Индексация пенсий будет проведена для неработающих пенсионеров, а также тех, кто уволился с работы в сентябре 2019 года или ранее.

«Прибавка у каждого пенсионера будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации», — сказала Ирина Артемова.

Напомним, в настоящее время в регионе проживает 327 тыс. пенсионеров. На 1 октября 2019 года средний размер пенсии в Калужской области составил 14 тыс.146 рублей 83 коп.