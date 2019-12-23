Тюмень, 23 декабря, 2019, 09:53 — ИА Регнум. В Тюмени скончался один из лидеров всероссийского движения поисковиков Артур Ольховский. О невосполнимой утрате сообщается в пабликах Тюменского областного поискового центра и РОО «СПФ «Долг и Память Югры».

Фото из паблика vk.com/arturolhovskiy Артур Ольховский

Соболезнования родным и близким Артура Ольховского приносят люди из разных уголков России.

Руководитель Тюменской региональной общественной организации «Областной поисковый центр» состоял в движении увековечения памяти солдат Великой Отечественной войны с 1989 года. В то же время он создал поисковый отряд на базе Дворца пионеров в Тюмени. Из кружка его детище выросло в движение, охватившее в основе своей молодёжь Урала и Западной Сибири. Только в Тюменской области создано более 20 поисковых отрядов. Тюменские поисковики под руководством Артура Ольховского ежегодно выезжали на места сражений Великой Отечественной войны и без новых данных о неизвестных ранее солдатах не возвращались.

Сам Артур Ольховский говорил, что его задача, чтобы последний неизвестный советский солдат, защитивший страну от фашизма, стал известен. Руководителя Тюменской региональной общественной организации «Областной поисковый центр» не стало на 53-м году жизни в ночь на 23 декабря 2019 года.