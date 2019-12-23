Якутск, 23 декабря, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции главы Якутии Айсена Николаева спросили о том, почему чиновники летают бизнес-классом, билеты в который стоят от 100 тыс. рублей в одну сторону.

Tobias Groos Самолёт. Бизнес-класс

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Один из журналистов сказал, что видел, как министр инноваций Анатолий Семенов летел в удобном раскладывающемся кресле в салоне бизнес-класса самолёта АК «Якутия».

По словам Айсена Николаева, таких денег никто не платит.

«У правительства есть договор с АК «Якутия», по которому они летают по спецтарифу. Место в бизнес-классе чиновникам республики обходится по цене эконом-класса», — цитирует главу Якутии Sakhaday.

При этом по закону летать бизнес-классом могут высшие должностные лица: глава республики, председатель правительства и спикер Госсобрания. Но, как оказалось, привилегии имеют и другие чиновники, летающие за счёт бюджета.

«В салонах повышенной комфортности недавно были установлены спальные места, которые занимают в два раза больше места, чем обычный бизнес-класс. То есть это по сути люксовый первый класс, завуалированный под бизнес-комфорт, но обходится чиновникам он в разы дешевле», — пишет издание и задаёт риторический вопрос: если правительство покупает места бизнес-класса за половину цены, то кто платит разницу?

Как сообщало ИА REGNUM, желающим успеть вернуться вовремя с новогодних каникул придётся раскошелится: из Аргентины билет на самолёт стоит 479 тыс. рублей, с Таити — 395 тыс., и замыкает тройку Австралия со стоимостью билета почти 400 тыс. рублей.