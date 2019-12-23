Абакан, 23 декабря, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Результат выборов главы Абакана закономерен: и по голосам, и по явке. Об этом ИА REGNUM сообщил хакасский журналист и общественный деятель Александр Мяхар.

Абакан.рф Алексей Лемин

Он напомнил, что Алексей Лёмин, одержавший победу на выборах, был кандидатом от «команды Булакина».

Напомним, предыдущий мэр Абакана Николай Булакин в октябре 2019 года погиб в ДТП. В столице Хакасии его называли народным мэром. После смерти градоначальника представители администрации Абакана объединились и назвали себя «командой Булакина».

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«Любой кандидат, выдвинутый «командой Булакина», был «обречён» на победу», — отметил Александр Мяхар. По его словам, выбор в пользу кандидата от «команды Булакина» — это дань памяти популярному главе города, но и определённый «аванс победившему Лёмину на дальнейшее оправдание доверия».

Собеседник ИА REGNUM отметил, что в ходе избирательной кампании Лёмин «никак не проявил себя как лидер или харизматичная личность», но, с другой стороны, он не давал несбыточных популистских обещаний.

В ближайшие пять лет Лёмину будет очень сложно, считает Александр Мяхар:

«Он столкнётся с разбалансировкой всей системы управления городом, где каждый игрок захочет получить свои дивиденды».

К тому же, по мнению собеседника ИА REGNUM, полученный Лёминым высокий результат (87,16%) нельзя назвать триумфальной победой, так как явка была низкой:

«Чуть более 20% явки горожан — это очень низко, это своего рода протест против всего списка кандидатов».

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«Что касается взаимоотношения республиканского управления и городского. Глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов и его соратники уже очень сильно обожглись в своих притязаниях на город. История назначения куратором Абакана Николая Миронова в первые дни после гибели Булакина вызывала шквал критики как Коновалова, так и коммунистов в целом, нанеся им репутационные потери. Ответным ходом было принятие республикой отрицательного трансферта для города, при котором власть Коновалова в любой момент может опустошить городской бюджет в свою пользу, но думаю, что этим «коротким поводком» они с малой вероятностью осмелятся воспользоваться. Впереди важные выборы главы Черногорска в 2020 году, в этом же году выбираются порядка 800 мандатов в муниципалитетах, а в 2021 году выборы в Госдуму», — сказал Мяхар.

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Александр Мяхар уточнил, что Абакан — это «львиная доля электоральных голосов республики».

«В связи с этим я думаю, что взаимоотношения администрации Абакана и республиканской власти будут похожи на конфетно-букетный период двух заигрывающих друг с другом персон. Прямой конфликт не выгоден ни одной, ни другой стороне, а интриги, конечно, будут, это обычный процесс политической борьбы. Сейчас позиции и «ЕР», и КПРФ в республике в очень шатком положении, несмотря на локальные победы, каждая из этих сил имеет существенные промахи, и любое неверное управленческое решение или публичное выступление их представителей может только усугубить партийные репутационные потери. В этом ракурсе уверен, что настоящую битву мы увидим на выборах главы Черногорска, которые станут генеральной репетицией думских выборов. Там должно быть жарко», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Хакасии — Абакане — 22 декабря 2019 года состоялись досрочные выборы мэра. Победу одержал замглавы города Алексей Лёмин, получивший 26 691 голос (87,16%).

На втором месте — Михаил Молчанов от ЛДПР (1557 голосов — 5,08%), на третьем — самовыдвиженец Иван Аксёнов (929 голосов — 3,03%), на четвёртом — самовыдвиженец Василий Мельцер (804 — 2,63%).