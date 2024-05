14:22 23.12.2019

Те строительные работы, которыми сопровождалось возведение Крымского моста, не нанесли ущерба окружающей среде. Об этом заявил директор по научной работе всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Олег Булатов.

14:38 23.12.2019

