Сегодня же из Санкт-Петербурга выйдет первый пассажирский поезд в Крым, который 25 декабря пройдет по Крымскому мосту и доставит в Севастополь более 600 пассажиров. Первый пассажирский поезд из Москвы выйдет в направлении Симферополя 24 декабря. Он также пройдет по Крымскому мосту.

В понедельник, 23 декабря, торжественно открывается железнодорожное движение по Крымскому мосту, соединившему полуостров с материковой частью России. В этом событии примет участие президент РФ Владимир Путин . Глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Первый поезд из Санкт-Петербурга на Крымский полуостров через Крымский мост отправится в понедельник, 23 декабря, в 14:00 мск с Московского вокзала. Его путь пройдет целиком по территории России.

12:02 23.12.2019

После завершения строительства Крымского моста инженеры и рабочие покидают строительную площадку.

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Об этом: Последние строители покидают Крымский мост

12:03 23.12.2019 Каждый строитель Крымского моста проработал за четыре года 24-месячной вахты более 8,5 тысячи рабочих часов. Об этом: Строители Крымского моста провели год чистого рабочего времени на объекте

12:03 23.12.2019 Московский вокзал Санкт-Петербурга. Дарья Драй ИА REGNUM

12:05 23.12.2019 После завершения строительства Крымского моста его строители разъедутся по новым объектам, но это будет уже после Нового года. Новогодние же праздники мостостроители впервые с 2015 года проведут вместе со своими семьями. По теме: Рабочие Крымского моста впервые с 2015 года встретят Новый год с семьями

12:06 23.12.2019 Первый состав через Крымский мост отойдет от перрона Московского вокзала Петербурга в 14:00 мск. Поезд под названием «Таврия» № 007А за 43,5 часа пройдет 2741 км, чтобы добраться до конечной точки маршрута — Севастополя — в среду, 25 декабря, в 09:25 мск.

12:06 23.12.2019 Управлять движением поездов по Крымскому мосту и на подходах к нему будут на посту управления, построенном на Керченском полуострове. Об этом подробнее: Более 500 км линий связи уложено на Крымском мосту

12:19 23.12.2019 За 47 месяцев, которые велось строительство Крымского моста, метеорологи зафиксировали в Керченском проливе около 10 тысяч часов шторма.

12:21 23.12.2019 Архитектурная подсветка на Крымском мосту. most. life

12:25 23.12.2019 Портрет мостостроителя на Крымском мосту. most. life

12:26 23.12.2019 Железнодорожная станция у Крымского моста. most. life

12:32 23.12.2019 Перед тем как железнодорожную часть Крымского моста откроет Владимир Путин, объект проинспектировал кот Мостик. Подробнее: Железнодорожную часть Крымского моста проинспектировал кот

12:34 23.12.2019 «За 19 месяцев по мосту через Керченский пролив проехало 8,5 миллионов машин, в том числе 900 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов. Это в 1,7 раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года — 5,1 млн транспортных средств», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

12:34 23.12.2019 «Все 19 км пробежал, каждую шпалу проверил. Лучший ж/д мост от лучших мостостроителей готов!» — говорится на странице Мостика в Instagram. https://www.instagram.com/p/B6Z9ilPqvr2/

12:40 23.12.2019 Подписчиков Мостика в Instagram больше всего волнует, чем кот займётся после того, как Крымский мост будет открыт. Также кота спрашивают, пригласили ли его на встречу с президентом. «Зависит от его регламента встречи, мне его пока не прислали», — ответил Мостик.

12:41 23.12.2019 Кот Мостик бежит по шпалам Крымского моста. Instagram cat_the_most

12:43 23.12.2019 Напомним, движение для легковых автомобилей на Крымском мосту открыли 16 мая 2018 года. По данным инфоцентра «Крымский мост», за это время автовладельцы и перевозчики потратили бы на паром 28,8 млрд рублей. Читайте также: Крымский мост сэкономил автомобилистам России почти 29 млрд рублей

12:44 23.12.2019 Крымский мост, автомобильная часть. most. life

12:47 23.12.2019 Испытание железнодорожных конструкций Крымского моста. most. life

12:57 23.12.2019 Президент России Владимир Путин прибыл в Анапу, откуда направится на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом: Путин прибыл в Анапу для открытия железнодорожной части Крымского моста

12:59 23.12.2019 Ветеран Великой Отечественной войны, освободитель городов Керчь и Севастополь, почётный гражданин Великого Новгорода Александр Петрович Попов станет одним из первых пассажиров поезда, который отправится сегодня, 23 декабря, с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Крым по новому мосту через Керченский пролив. Ветеран сядет на поезд на станции Чудово в Новгородской области. Программу пребывания в Крыму составили исключительно по его желанию, в ней не только встречи с властями Севастополя и ветеранами, но и посещение памятных ему мест. Одно их них — братская могила танкистов на Красной горке в Севастополе, где на постаменте установлен танк Т-34−76 образца 1942 года с шестигранной башней — машина старшего лейтенанта Василия Лукьяненко, погибшего со всем экипажем 12 мая 1944 года. Другое памятное для Александра Попова место — близ Крымского моста, где погиб заряжающий их танка, а Александр Петрович был ранен. Читайте подробнее: Новгородский ветеран-освободитель Севастополя поедет в Крым по новому мосту

13:02 23.12.2019 Поезда «Таврия» доставят пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь, соответственно, через Крымский мост. По мосту будут ходить одноэтажный поезд № 7/8 «Санкт-Петербург — Севастополь» (вагоны купе и плацкарт) и двухэтажный поезд № 27/28 «Москва — Симферополь» (вагоны СВ и купе). «В поезде предлагаются стандартные сопутствующие сервисы — чайная продукция на борту, товары в дорогу. Также в составе поездов курсируют вагоны-рестораны», — сообщает перевозчик «Гранд Экспресс».

13:04 23.12.2019 Пассажиры первого поезда, который отправится в Крым с Московского вокзала Петербурга, уже прибывают на вокзал. Посадка на поезд, как ожидается, начнется в 13:30 мск.

13:04 23.12.2019 В Крыму выпустили памятную монету «Крым современный» в честь запуска поездов по Крымскому мосту, тиражом 2019 экземпляров. На изделии изображены все инфраструктурные достижения республики, возведенные за последние пять лет в Крыму: новый терминал международного аэропорта Симферополь, Крымский мост и федеральная автомобильная трасса «Таврида». Читайте подробнее: В Крыму выпустили 2019 монет в честь запуска поездов по Крымскому мосту

13:27 23.12.2019 Имитация вагона в Крым на Московском вокзале Петербурга. Дарья Драй ИА REGNUM

13:32 23.12.2019 Табло с новым поездом в Крым на Московском вокзале Петербурга. Дарья Драй ИА REGNUM

13:34 23.12.2019 В сторону Крымского моста отправился в путь первый пассажирский состав. Кадры движения этого тестового поезда демонстрирует в прямом эфире телеканал «Россия 24».

13:35 23.12.2019 Строители уже собрались у сцены на станции Тамань-Пассажирская в ожидании приезда президента России.

13:38 23.12.2019 Президент России Владимир Путин находится в кабине машиниста первого поезда, идущего по Крымскому мосту.

13:39 23.12.2019 В Петербурге идет посадка пассажиров на первый поезд до Севастополя, который отправится в 14:00 и пройдет по Крымскому мосту 25 декабря.

13:41 23.12.2019 Тем временем испытательный поезд из трех вагонов с Владимиром Путиным в кабине машиниста идет по Крымскому мосту. Президент расспрашивает сопровождающих лиц о готовности к регулярному пассажирскому движению.

13:44 23.12.2019 Грузовые поезда пойдут по Крымскому мосту в июле, рассказали президенту.

13:44 23.12.2019 На вопросы президента о готовности железнодорожной инфраструктуры в кабине поезда, идущего по Крымскому мосту, отвечает министр транспорта РФ Евгений Дитрих. По его словам, проблемы остались с электрификацией и современным оснащением дороги на крымской стороне. Пока для Крыма закуплены современные тепловозы, электрификация путей до Джанкоя — в ближайших планах.

13:45 23.12.2019 Владимир Путин покинул кабину поезда, идущего по Крымскому мосту со скоростью 90−100 км/ч, и продолжил беседу с сопровождающими в салоне поезда. Здесь же присутствуют инженеры и рабочие, строившие мост.

13:47 23.12.2019 Владимир Путин пьёт чай с мостостроителями в вагоне поезда, который движется по Крымскому мосту.

13:48 23.12.2019 Участники строительства Крымского моста высказали президенту надежду на то, что будут востребованы и после окончания строительства на других железнодорожных проектах в России.

13:49 23.12.2019 Президент России Владимир Путин отправился на рельсовом автобусе по железной дороге Крымского моста из Керчи в Тамань. Там глава государства примет участие в церемонии открытия движения поездов по мосту через Керченский пролив. В поездке российского лидера сопровождают рабочие-мостовики. Читайте подробнее: Путин на поезде едет в Тамань по Крымскому мосту

13:50 23.12.2019 Глава государства отметил, что на поезде ехать значительно мягче, чем на автомобиле. По прибытии президент выступит с официальным обращением и пообщается с рабочими. Подробности в материале: Владимир Путин дал старт движению поездов по Крымскому мосту

13:54 23.12.2019 Владимир Путин в жанре «разговоры в поезде» рассказал, как ему однажды ночью позвонил «руководитель с простой русской фамилией Ротенберг». Разговор шел о строительстве Крымского моста. «У него был такой голос, я спросил — ты что, выпил? — он ответил, что нет…»

13:55 23.12.2019 Первый поезд из Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту. Дарья Драй ИА REGNUM

13:57 23.12.2019 «Мы восстанавливаем движение в Крым. Впервые оно было организовано 140 лет назад. И прерывалось только три раза — во время Октябрьской революции, во время Великой Отечественной войны и в 2014 году», — сказал Владимир Путин на митинге в честь открытия ж.-д. движения по Крымскому мосту.

13:57 23.12.2019 Владимир Путин приветствует мостостроителей. [[[quote-1]]]

14:00 23.12.2019 «Мы восстановили движение в Крым по новому, крепкому маршруту, — сказал Владимир Путин. — Это большое событие, я всех с этим поздравляю».

14:01 23.12.2019 От перрона Московского вокзала Санкт-Петербурга отошел поезд «Таврия» № 007, который по Крымскому мосту доберется до Севастополя. На его борту 530 пассажиров.

14:02 23.12.2019 Технологии и конструкции, которые применялись при строительстве Крымского моста, позволяют гарантировать его работу в течение очень долгого времени, заявил профессор МАДИ Виктор Попов. Подробнее читайте: Гарантия качества: Крымскому мосту предсказали не менее 100 лет службы