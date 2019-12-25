По Крымскому мосту начинается движение поездов — трансляция
Первый поезд из Санкт-Петербурга на Крымский полуостров через Крымский мост отправится в понедельник, 23 декабря, в 14:00 мск с Московского вокзала. Его путь пройдет целиком по территории России.
Читайте также: Из Петербурга в Крым уйдет первый поезд через Крымский мост
После завершения строительства Крымского моста инженеры и рабочие покидают строительную площадку.
Об этом: Последние строители покидают Крымский мост
Каждый строитель Крымского моста проработал за четыре года 24-месячной вахты более 8,5 тысячи рабочих часов.
Об этом: Строители Крымского моста провели год чистого рабочего времени на объекте
После завершения строительства Крымского моста его строители разъедутся по новым объектам, но это будет уже после Нового года. Новогодние же праздники мостостроители впервые с 2015 года проведут вместе со своими семьями.
По теме: Рабочие Крымского моста впервые с 2015 года встретят Новый год с семьями
Первый состав через Крымский мост отойдет от перрона Московского вокзала Петербурга в 14:00 мск. Поезд под названием «Таврия» № 007А за 43,5 часа пройдет 2741 км, чтобы добраться до конечной точки маршрута — Севастополя — в среду, 25 декабря, в 09:25 мск.
Управлять движением поездов по Крымскому мосту и на подходах к нему будут на посту управления, построенном на Керченском полуострове.
Об этом подробнее: Более 500 км линий связи уложено на Крымском мосту
За 47 месяцев, которые велось строительство Крымского моста, метеорологи зафиксировали в Керченском проливе около 10 тысяч часов шторма.
Перед тем как железнодорожную часть Крымского моста откроет Владимир Путин, объект проинспектировал кот Мостик.
Подробнее: Железнодорожную часть Крымского моста проинспектировал кот
«За 19 месяцев по мосту через Керченский пролив проехало 8,5 миллионов машин, в том числе 900 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов. Это в 1,7 раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года — 5,1 млн транспортных средств», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
«Все 19 км пробежал, каждую шпалу проверил. Лучший ж/д мост от лучших мостостроителей готов!» — говорится на странице Мостика в Instagram.
Подписчиков Мостика в Instagram больше всего волнует, чем кот займётся после того, как Крымский мост будет открыт. Также кота спрашивают, пригласили ли его на встречу с президентом.
«Зависит от его регламента встречи, мне его пока не прислали», — ответил Мостик.
Напомним, движение для легковых автомобилей на Крымском мосту открыли 16 мая 2018 года. По данным инфоцентра «Крымский мост», за это время автовладельцы и перевозчики потратили бы на паром 28,8 млрд рублей.
Читайте также: Крымский мост сэкономил автомобилистам России почти 29 млрд рублей
Президент России Владимир Путин прибыл в Анапу, откуда направится на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Об этом: Путин прибыл в Анапу для открытия железнодорожной части Крымского моста
Ветеран Великой Отечественной войны, освободитель городов Керчь и Севастополь, почётный гражданин Великого Новгорода Александр Петрович Попов станет одним из первых пассажиров поезда, который отправится сегодня, 23 декабря, с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Крым по новому мосту через Керченский пролив.
Ветеран сядет на поезд на станции Чудово в Новгородской области. Программу пребывания в Крыму составили исключительно по его желанию, в ней не только встречи с властями Севастополя и ветеранами, но и посещение памятных ему мест.
Одно их них — братская могила танкистов на Красной горке в Севастополе, где на постаменте установлен танк Т-34−76 образца 1942 года с шестигранной башней — машина старшего лейтенанта Василия Лукьяненко, погибшего со всем экипажем 12 мая 1944 года. Другое памятное для Александра Попова место — близ Крымского моста, где погиб заряжающий их танка, а Александр Петрович был ранен.
Читайте подробнее: Новгородский ветеран-освободитель Севастополя поедет в Крым по новому мосту
Поезда «Таврия» доставят пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь, соответственно, через Крымский мост.
По мосту будут ходить одноэтажный поезд № 7/8 «Санкт-Петербург — Севастополь» (вагоны купе и плацкарт) и двухэтажный поезд № 27/28 «Москва — Симферополь» (вагоны СВ и купе).
«В поезде предлагаются стандартные сопутствующие сервисы — чайная продукция на борту, товары в дорогу. Также в составе поездов курсируют вагоны-рестораны», — сообщает перевозчик «Гранд Экспресс».
Пассажиры первого поезда, который отправится в Крым с Московского вокзала Петербурга, уже прибывают на вокзал. Посадка на поезд, как ожидается, начнется в 13:30 мск.
В Крыму выпустили памятную монету «Крым современный» в честь запуска поездов по Крымскому мосту, тиражом 2019 экземпляров. На изделии изображены все инфраструктурные достижения республики, возведенные за последние пять лет в Крыму: новый терминал международного аэропорта Симферополь, Крымский мост и федеральная автомобильная трасса «Таврида».
Читайте подробнее: В Крыму выпустили 2019 монет в честь запуска поездов по Крымскому мосту
В сторону Крымского моста отправился в путь первый пассажирский состав. Кадры движения этого тестового поезда демонстрирует в прямом эфире телеканал «Россия 24».
Строители уже собрались у сцены на станции Тамань-Пассажирская в ожидании приезда президента России.
Президент России Владимир Путин находится в кабине машиниста первого поезда, идущего по Крымскому мосту.
В Петербурге идет посадка пассажиров на первый поезд до Севастополя, который отправится в 14:00 и пройдет по Крымскому мосту 25 декабря.
Тем временем испытательный поезд из трех вагонов с Владимиром Путиным в кабине машиниста идет по Крымскому мосту. Президент расспрашивает сопровождающих лиц о готовности к регулярному пассажирскому движению.
Грузовые поезда пойдут по Крымскому мосту в июле, рассказали президенту.
На вопросы президента о готовности железнодорожной инфраструктуры в кабине поезда, идущего по Крымскому мосту, отвечает министр транспорта РФ Евгений Дитрих. По его словам, проблемы остались с электрификацией и современным оснащением дороги на крымской стороне. Пока для Крыма закуплены современные тепловозы, электрификация путей до Джанкоя — в ближайших планах.
Владимир Путин покинул кабину поезда, идущего по Крымскому мосту со скоростью 90−100 км/ч, и продолжил беседу с сопровождающими в салоне поезда. Здесь же присутствуют инженеры и рабочие, строившие мост.
Владимир Путин пьёт чай с мостостроителями в вагоне поезда, который движется по Крымскому мосту.
Участники строительства Крымского моста высказали президенту надежду на то, что будут востребованы и после окончания строительства на других железнодорожных проектах в России.
Президент России Владимир Путин отправился на рельсовом автобусе по железной дороге Крымского моста из Керчи в Тамань. Там глава государства примет участие в церемонии открытия движения поездов по мосту через Керченский пролив. В поездке российского лидера сопровождают рабочие-мостовики.
Читайте подробнее: Путин на поезде едет в Тамань по Крымскому мосту
Глава государства отметил, что на поезде ехать значительно мягче, чем на автомобиле. По прибытии президент выступит с официальным обращением и пообщается с рабочими.
Подробности в материале: Владимир Путин дал старт движению поездов по Крымскому мосту
Владимир Путин в жанре «разговоры в поезде» рассказал, как ему однажды ночью позвонил «руководитель с простой русской фамилией Ротенберг». Разговор шел о строительстве Крымского моста. «У него был такой голос, я спросил — ты что, выпил? — он ответил, что нет…»
«Мы восстанавливаем движение в Крым. Впервые оно было организовано 140 лет назад. И прерывалось только три раза — во время Октябрьской революции, во время Великой Отечественной войны и в 2014 году», — сказал Владимир Путин на митинге в честь открытия ж.-д. движения по Крымскому мосту.
Владимир Путин приветствует мостостроителей.
«Мы восстановили движение в Крым по новому, крепкому маршруту, — сказал Владимир Путин. — Это большое событие, я всех с этим поздравляю».
От перрона Московского вокзала Санкт-Петербурга отошел поезд «Таврия» № 007, который по Крымскому мосту доберется до Севастополя. На его борту 530 пассажиров.
Технологии и конструкции, которые применялись при строительстве Крымского моста, позволяют гарантировать его работу в течение очень долгого времени, заявил профессор МАДИ Виктор Попов.
Подробнее читайте: Гарантия качества: Крымскому мосту предсказали не менее 100 лет службы
«Вы своей работой, своим талантом и настойчивостью показали, что Россия в состоянии делать такие, мирового уровня, инфраструктурные проекты, — сказал Владимир Путин на митинге в честь начала железнодорожного движения по Крымскому мосту. — Ведь это самый большой мост не только в России, но и в Европе. Мы показали, что можем на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет уверенность в том, что мы и другие подобные проекты можем и обязательно будем делать в будущем».
Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту положительно скажется на всей экономике страны. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин, выступая перед строителями транспортного перехода в Тамани.
Читайте подробнее: Путин: Крымский мост положительно повлияет на экономику страны
Пункт об электрификации нескольких участков крымской железной дороги необходимо включить в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Об этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил президенту РФ Владимиру Путину 23 декабря в кабине поезда, идущего по Крымскому мосту.
«Но Крым — это наша витрина, и гонять здесь тепловозы… Они все-таки дымят. Будем просить Козака, чтобы включили в ФЦП электрификацию железной дороги», — сказал Дитрих.
Читайте также: Дитрих попросил электрифицировать железную дорогу в Крыму
Строительство моста через Керченский пролив доказало способность Россия реализовывать крупномасштабные проекты на основе своей базы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 23 декабря, на митинге в честь начала железнодорожного движения по Крымскому мосту.
«Мы показали, что можем на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет уверенность в том, что мы и другие подобные проекты можем и обязательно будем делать в будущем», — заявил российский лидер.
Читайте подробнее: Путин заявил о способности РФ реализовывать крупномасштабные проекты
Те строительные работы, которыми сопровождалось возведение Крымского моста, не нанесли ущерба окружающей среде. Об этом заявил директор по научной работе всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Олег Булатов.
Читайте подробнее: При строительстве Крымского моста экология не пострадала — ученый
По словам президента РФ Владимира Путина, в 2020 году по Крымскому мосту планируется перевезти 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов.
Об этом: По мосту в Крым перевезут 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов — Путин
В инфоцентре «Крымский мост» рассказали, что за четыре года строительства транспортного перехода через Керченский пролив было найдено более миллиона исторических артефактов.
Читайте также: При строительстве Крымского моста «откопали» более миллиона артефактов
В музеи Керчи и Тамани передадут около 100 тысяч артефактов, найденных за время строительства Крымского моста. Среди них — голова скульптуры древнегреческого божества предположительно V века до нашей эры, а также скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 миллионов лет.
Об этом: В музеи отдадут около 100 тысяч артефактов, найденных у Крымского моста
Путешествие по железной дороге Крымского моста в ближайшие несколько месяцев совершат более 57 тыс. пассажиров. Именно столько билетов на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано на сегодняшний день. Об этом сообщил генеральный директор компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.
«На сегодняшний день реализовано более 57 тыс. билетов с горизонтом продаж 60 дней», — уточнил Ганов.
В частности, в первом пассажирском поезде, следующем из Санкт-Петербурга в Симферополь, находятся 530 пассажиров.
Об этом: Свыше 57 тыс. билетов купили пассажиры на поезда в Крым
Представительство президента Украины осудило восстановление железнодорожного сообщения Крыма с остальной Россией, а также визит президента РФ Владимира Путина в Крым.
Запуск движения поездов по Крымскому мосту является «впечатляющим успехом» России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Запуск железнодорожного сообщения означает окончание строительства Крымского моста — грандиозного проекта, который был реализован благодаря воле нашего президента, благодаря труду инженеров и рабочих из всех регионов нашей страны и вопреки всем санкциям, всем блокадам и провокациям, всем попыткам сдержать Россию», — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Глава Крыма Сергей Аксёнов. уверен, что восстановление железнодорожного сообщения с Россией придаст новый импульс развитию Крыма.
Читайте также: Крымский мост придаст новый импульс развитию Крыма — глава республики
Об этом: Крымчане уже успели соскучится по перестуку вагонных колёс — Аксёнов
Улучшение логистики между Ставропольем и Крымом благодаря старту железнодорожного сообщения по Крымскому мосту поспособствует развитию экономики Ставропольского края. Новое сообщение повысит доступность рынка полуострова для ставропольских товаропроизводителей, считают в краевом министерстве экономического развития.
«Открытие железнодорожного моста дает возможность снизить транспортные издержки, тем самым увеличить конкурентоспособность ставропольской продукции», — прокомментировал старт регулярного железнодорожного сообщения глава ведомства Сергей Крынин.
Подробности в материале: Железнодорожное сообщение с Крымом поможет развитию экономики Ставрополья
Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил журналистам, что запуск железнодорожного сообщения с Крымом важен также в контексте грузоперевозок.
«Мы связываем с грузовым сообщением оживление нашего морского порта, уже готовимся к этому. Для нас это большой экономический стимул», — сказал Развожаев.
Запись Сергея Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте».
В связи с тем, как быстро оказались раскуплены все билеты на поезда, которые направятся на Крымский полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга, есть смысл задуматься о том, чтобы уже сейчас начать продавать билеты на летний период, считает член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам пассажиров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Читайте также: Крымский мост оказался крайне востребован среди граждан РФ — мнение
Первый поезд в Крым, который доберется до полуострова по Крымскому мосту, проводили днем 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга. В составе под «непростым» номером 007А с названием «Таврия» в Севастополь отправились 530 пассажиров.
Читайте также: Как провожали первый поезд в Крым — фоторепортаж из Петербурга
Запуск поездов в Крым, по мнению спикера Госсовета РК Владимира Константинова, имеет фундаментальное и эпохальное значение в новейшей истории полуострова."Это очень важное событие для всей экономики Крыма и его будущего. Не менее важно и политическое значение, так как это полная инфраструктурная и транспортная интеграция с материком», — написал он у себя в Facebook.
Подробности в материале: Пуск поездов в Крым имеет политическое значение — спикер Госсовета РК
Первый пассажирский состав едет по Крымскому мосту. Фото: most. life
Владелец компании «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг заверил в надёжности конструкции Крымского моста. Цитату Ротенберга приводит инфоцентр «Крымский мост».
«Там работало много научно-исследовательских институтов, дали положительные характеристики», — сказал Ротенберг.
Власти Севастополя готовятся встречать первый пассажирский поезд, который прибудет в город-герой из Санкт-Петербурга. Об этом 23 декабря журналистам заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Об этом: Севастополь готовится встречать первый поезд из Петербурга
«Мы надеемся, что пуск пассажирских поездов в Крым и Севастополь увеличит туристический поток города не менее, чем на 20%», — заявил журналистам и.о. губернатора города Михаил Развожаев.
Читайте также: В Севастополе ждут увеличения турпотока после запуска поездов
Прямое железнодорожное сообщение с Крымом будет востребовано у людей советской закалки и пользоваться популярностью у аэрофобов. Такое мнение высказала представитель крымского туроператора «Кандагар» в Петербурге Ирина Музалькова.
Читайте также: Поезд в Крым будет популярен среди пассажиров советской закалки — мнение
То, что на Крымском мосту заработала его железнодорожная часть, можно сравнить с решением российского императора Александра I построить Восточно-Сибирскую железную дорогу, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ).
Читайте также: Значение Крымского моста трудно переоценить — депутат Госдумы Калашников
«Поздравляю президента РФ Владимира Путина и главу Республики Крым Сергея Аксёнова с открытием движения по железнодорожному мосту. Это большое событие, которого ждали во всех уголках России! Желаю бархатного пути составам!» — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Самопровозглашённое «представительство президента Украины в Крыму», расположенное в Херсоне, осудило строительство российского моста с материковой части на территорию Крыма.
Как говорится в заявлении «представительства», строительство моста стало «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Такие проекты, как строительство Крымского моста, не только создают рабочие места, но и двигают инженерный прогресс, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова.
Подробности в материале: Крымский мост сравнили с БАМом и Саяно-Шушенской ГЭС
Как заявил в комментарии РИА Новости глава правительства республики Крым Юрий Гоцанюк, эффект от запуска железнодорожного сообщения между материковой частью РФ и Крымом можно будет почувствовать уже летом 2020 года.
«Конечно, максимальный эффект от запуска поездов мы увидим ближе к летнему периоду, когда к нам поедет основной поток отдыхающих и будет запущено грузовое сообщение», — сказал Гоцанюк.
Приветствие Владимира Путина строителям моста. Фото: sev.gov.ru
Железнодорожный мост в Крым окончательно снимает гуманитарную блокаду полуострова, уверен вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).
«Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста. Сегодня первый пассажирский поезд вышел из Санкт-Петербурга. Это окончательно снимает гуманитарную блокаду полуострова, в которую его настойчиво загоняли националисты из Малороссии», — отметил Толстой в Facebook.
Читайте также: Толстой: железнодорожный мост снимает гуманитарную блокаду Крыма
Владимир Путин в кабине машиниста. Фото: kremlin.ru
Брюссель рассматривает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту как «нарушение государственного суверенитета Украины», говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Подробности в материале: В ЕС отреагировали на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту
В МИД Украины выразили протест в связи с открытием железнодорожной части Крымского моста и визитом президента РФ Владимира Путина в российский регион.
«Российской стороне передана соответствующая нота протеста», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
МИД Украины выразил «решительный протест» российской стороне в связи с открытием железнодорожного движения по Крымскому мосту и «несогласованным визитом» президента России Владимира Путина в Крым.
Подробности в материале: МИД Украины направил ноту России из-за запуска поездов по Крымскому мосту
Запуск автомобильной и железнодорожной части моста через Керченский пролив в Крым является техническим подвигом. Об этом 23 декабря заявил украинский политолог Александр Семченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Хочу поздравить весь великий русский народ с этим подвигом. Это подвиг. И я желаю, чтобы таких подвигов было больше», — сказал эксперт.
Читайте подробнее: Крымский мост: украинец рассказал о возрождении Великой России
Президент ознакомился с информацией о развитии транспортной инфраструктуры юга России, в частности Крымской железной дороги. С министром транспорта Евгением Дитрихом. Фото: kremlin.ru
Глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев прокомментировал РИА Новости заявление внешнеполитической службы ЕС касательно открытия железнодорожного сообщения из материковой части России в Крым.
«Всё это несостоятельные претензии со стороны ЕС. Крым давно является законной и неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС», — сказал Кангиев.
Начальник поезда «Таврия», ушедшего сегодня из Петербурга в Севастополь, опоздал на собственный поезд, поскольку в этот момент докладывал Владимиру Путину по телемосту о готовности начать движение в Крым. Поезд отошел от перрона у него за спиной — это заметил президент и сказал с улыбкой: «Догоняйте!». Пришлось выполнять указание Путина. По данным петербургского издания «Фонтанка», начальник поезда смог догнать «Таврию» только в Твери, добравшись туда раньше на высокоскоростном «Сапсане».
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в комментарии РИА Новости подверг критике позицию ЕС по запуску железнодорожной нити, соединяющей материковую часть России с Крымом.
«В своей русофобии и желании ограничить влияние России в мире они доходят просто до абсурда», — сказал Иоффе.
Расписание автобусов и электричек в Крыму планируется синхронизировать с графиком поездов дальнего следования к предстоящему курортному сезону для удобства пассажиров, сообщил ТАСС генеральный директор компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.
Об этом: Графики автобусов и поездов в Крыму синхронизируют к летнему сезону
Претензии Евросоюза в связи с открытием железнодорожного моста в Крым являются русофобией и идиотизмом. Об этом 23 декабря в интервью РИА Новости заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Подробности в материале: В Крыму назвали идиотизмом реакцию ЕС в связи с открытием моста
24 декабря в 23:45 мск отправится поезд из Москвы в Симферополь.
Первый поезд Москва — Крым, который проедет по железнодорожному Крымскому мосту, движение по которому 23 декабря запустил президент России Владимир Путин, отправится с Казанского вокзала.
В Госдуме считают, что критика ЕС запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту не остановит проект, и рекомендуют противникам издавать альманах претензий.
Подробности в материале: Критикам Крымского моста из ЕС советуют издавать альманах претензий
Менее 12 часов осталось до отправления поезда «Таврия» по маршруту Москва — Симферополь. Время пути составит 33 часа.
Поезд из Москвы в Крым — двухэтажный.
Сейчас еще можно успеть купить билет в купе. По данным одного из сервисов по продаже билетов, доступно верхнее место по цене 4796 рублей. В стоимость входит проезд, питание, комплект постельного белья, санитарно-гигиенический набор.
До отправления поезда из Москвы в Крым остаётся 9 часов. По данным одного из сервисов по продаже билетов, на 14:45 мск 24 декабря для покупки доступны 7 билетов на данный поезд.
Цены за билет в купе составят от 3969 рублей за места на верхних полках до5954 рублей — на нижних.
«Я хочу посмотреть на стройку века — Крымский мост и аэропорт Симферополя», — сказал новгородскому губернатору Андрею Никитину ветеран, танкист, освободитель Севастополя Александр Петрович Попов, прежде чем отправиться на первом поезде, который пройдет по Крымскому мосту в Севастополь. Об этом глава Новгородской области сообщил в соцсетях.
Новгородский ветеран отправился в Крым 23 декабря на первом поезде из Санкт-Петербурга.
Около 130 жителей Ростовской области приобрели билеты на поезда крымского направления.
«Есть все основания полагать, что это направление будет востребовано не только в высокий сезон, но и на протяжении всего календарного года», — прокомментировал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
Читайте также: 130 ростовчан купили билеты на поезд в Крым
В новом поезде «Таврия», который отправился 23 декабря в Севастополь из Санкт-Петербурга, плацкартных вагонов больше, чем купейных.
Ансамбль Черноморского флота на железнодорожном вокзале Севастополя торжественно встретит пассажиров первого поезда, приехавшего с материковой части страны по Крымскому мосту, сообщает «Крыминформ». По Крымскому мосту поезд проедет в ночь с 24 на 25 декабря. Прибытие поезда в Севастополь ожидается 25 декабря в 9:25 утра по местному времени.
Главной композицией, которой будут встречать поезд, станет «Легендарный Севастополь».
Внешнеполитические ведомства Польши и Румынии выступили против начала железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Об этом они заявили 24 декабря на своих страницах в Twitter.
«Тем самым Москва снова подтвердила правильность твёрдой реакции ЕС, в том числе санкций. Польша не признаёт аннексию Крыма», — написано на странице польского МИД в Twitter.
Читайте также: А караван идёт… Польша и Румыния против пуска поездов по Крымскому мосту
Поездка на поезде №7/8 «Таврия» из Санкт-Петербурга в Севастополь — достаточно бюджетная. Билет в плацкартный вагон можно было купить от 3500 рублей, в купе — от 3900 рублей.
Пассажиры первых поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Севастополь и Симферополь получат в подарок «Карту гостя Крыма и Севастополя», сообщает «Крыминформ». Это индивидуальная пластиковая карта, которая даёт скидку на проезд в общественном транспорте при безналичном способе оплаты, ею также можно воспользоваться более чем в 300 музеях, дворцах, отелях, кафе, аквапарках, дельфинариях, экскурсионных бюро, винных заводах, такси на территории всего Крымского полуострова.
ИА REGNUM«>
В поезде №7/8 «Таврия» кончились фирменные подстаканники, которые можно было приобрести в качестве сувениров по цене 1990 рублей за штуку, сообщает «Крыминформ». Их скупили в первые же часы после отправления.
Напомним, поезд №7/8 «Таврия», отправившийся из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, станет первым пассажирским составом, который пересечёт Керченский пролив по Крымскому мосту. Это произойдёт в ночь на 25 декабря, примерно с 2:10 до 2:30 по московскому времени. В это время в вагоне-ресторане поезда обещают разрешить шампанское.
Кстати, подстаканники, которые закончились в первом крымском поезде, были изготовлены на кольчугинском заводе «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК). Объём партии превысил 6 тыс. штук.
Подробности: «Электрокабель» оснастит поезда в Крым знаменитыми подстаканниками
Поезд Москва — Симферополь отправится в 23:45 с Казанского вокзала. Для поезда выделили отдельную платформу, пассажиров уже запустили на неё, но в поезд пока зайти нельзя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Первый поезд, следующий направлением Москва — Симферополь через Крымский мост, отправился с Казанского вокзала столицы.
Первый пассажирский поезд, который отправился 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, 25 декабря прошел по Крымскому мосту.
Читайте подробнее: Первый пассажирский поезд в Севастополь прошел по Крымскому мосту
Видеозапись проезда первого пассажирского поезда «Таврия» по Крымскому мосту 25 декабря опубликована в сети Youtube.
Читайте подробнее: СМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
В Симферополе в поезд, идущий из Санкт-Петербурга в Севастополь, подсели и. о. губернатора города-героя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов. По приезду чиновники будут делиться с прессой своими впечатлениями.
Семь новых направлений междугороднего железнодорожного сообщения в Крым из разных российских городов прорабатывает вместе с профильными ведомствами Ростуризм. Об этом 25 декабря сообщила журналистам глава федерального агентства Зарина Догузова.
Читайте подробнее: Ростуризм намерен запустить семь новых междугородних ж/д направлений в Крым
Первый именной состав «Таврия», идущий из Санкт-Петербурга, проехал ночью по Крымскому мосту и совершил небольшую остановку «Семь Колодезей» в Ленинском районе Крыма. На железнодорожный вокзал Севастополя «Таврия» прибыл в половине десятого утра под торжественный марш встречавшего их оркестра.
Читайте подробнее: В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый поезд по маршруту Москва — Симферополь выехал из столицы. Железнодорожный состав стартовал в 23:45 по московскому времени, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Первый рейсовый поезд отправился из Москвы в Крым — фоторепортаж
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту «эпохальным событием». Он заявил об этом журналистам 25 декабря во время посадки на первый поезд, идущий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, в который они сели вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым в Симферополе.
Читайте подробнее: Аксёнов о запуске ж/д движения по Крымскому мосту: «Это событие эпохальное»
Открытие пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом, как ожидается, приведёт к росту турпотока на полуостров на 20%. Об этом сообщила 25 декабря журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
Читайте также: Ростуризм ожидает увеличение турпотока в Крым на 20%
В настоящее время нет решения о целесообразности строительства железной дороги в Ялту. Оно будет приниматься в 2020 году, сообщил 25 декабря журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.
Об этом: Решение о железной дороге до Ялты планируется принять в 2020 году
Об этом: Сергей Аксёнов: Крымский мост — мечта, которая стала реальностью
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, прибытие первого за последние пять лет поезда с материка оживило вокзал Симферополя.
Читайте подробнее: Симферопольский вокзал ожил — глава Крыма
Украинская «прокуратура Крыма» возбудила «уголовное дело» против компании-перевозчика, организовавшего железнодорожное сообщение между Крымом и материковой Россией.
Читайте также: На Украине возбудили уголовное дело по прибытии первого поезда в Крым
В Совфеде с недоумением восприняли то, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.
«Все это выглядит по меньшей мере смешно в глазах, прежде всего, украинских граждан. Россия за пять лет в разы сделала для Крыма больше, чем Украина за двадцать пять лет», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.
Читайте также: Киев призвали не сотрясать воздух уголовным делом из-за моста
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») предложила украинским правоохранителям оставить в покое поезда, идущие в Крым, и заняться расследованием дела о государственном перевороте в 2014 году.
«Предлагаю украинским следственным органам выбросить все подобные «уголовные дела» и принять решение о возбуждении одного уголовного производства в отношении Порошенко и компании по факту государственного переворота и вооружённого захвата власти, изменения территориальной целостности и конституционного строя Украины. Это единственное верное решение и неудобная правда о «Революції Гідності», — отметила депутат.
Об этом: Поклонская Украине: оставьте в покое наши поезда, займитесь Порошенко
«Что же касается железнодорожного сообщения Крыма с материковой частью России, то предлагаю новой украинской власти присоединиться и возобновить ж/д сообщение с Крымом, пустить днепровскую воду в Северо-Крымский канал и принять ряд других конструктивных решений. Но для подобных решений необходимо сначала навести порядок в Украине и избавиться от националистической чумы. Всегда готова оказать помощь — имею практический опыт», — добавила депутат Поклонская.
Подробнее: Поклонская предложила Киеву возобновить железнодорожное сообщение с Крымом
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал решение прокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела по факту «незаконного» пересечения поездом Санкт-Петербург — Симферополь российской территории между материковой частью РФ и Крымом.
«Это обычная реакция неадекватной власти. Им больше ничего не остаётся делать, так как они понимают, что Крым утерян навсегда. Всё, что происходит в Крыму, их раздражает, и ничего они с этим сделать не могут», — сказал Константинов.
Наталья Поклонская. Фото: kremlin.ru
Глава Ростуризма Зарина Догузова, которая приехала в Севастополь на поезде из Санкт-Петербурга, сев в него в Симферополе, осталась довольна поездкой:
Подробности в материале: Глава Ростуризма призвала туристов ехать на поезде в Крым за романтикой
Открытие железнодорожного моста — главное событие уходящего года для всех крымчан, а первый пассажирский поезд «Таврия», идущий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, дал начало новой эпохе в жизни российского полуострова. Такое мнение 25 декабря на своей странице в Facebook высказала глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте также: В Крыму уверены: железная дорога у туристов будет популярнее самолётов
Встреча поезда на железнодорожном вокзале Севастополя. Фото: glava.rk.gov.ru
Старт грузового железнодорожного сообщения через Керченский пролив упростит жизнь жителям полуострова, считает глава Крыма Сергей Аксёнов.
Об этом: Грузовое сообщение с Россией упростит жизнь крымчанам — глава республики
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова проехала из Симферополя в Севастополь. Фото: russiatourism.ru
Первый пассажирский поезд проезжает по Крымскому мосту. Фото: most. life
Подстаканник в поезде «Таврия». Фото: glava.rk.gov.ru