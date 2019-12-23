Ульяновск, 23 декабря, 2019, 08:31 — ИА Регнум. В сети появились фото обновлённой версии УАЗ-3909 «Комби» с металлическим силовым бампером. Снимки размещены на сайте издания «Автоброкер».

«Автоброкер» Обновлённая версия УАЗ-3909 «Комби»

Обновлённый УАЗ уже получил ОТТС. На обнародованном изображении можно увидеть, что автомобиль имеет ярко-синий цвет кузова. Кроме того, у новинки появились дополнительные опции.

Автопроизводители снабдили «буханку» металлическим «кенгурятником», лебедкой, защитой рулевых тяг, брызговиками. Также внедорожнику полагаются багажник на крыше с лестницей. «Обут» автомобиль в диски размером 16 дюймов с вездеходными шинами.

Стоит отметить, что багажник УАЗ-3909 взят от версии «Трофи».

По данным издания, машины, запечатленные на фото, могли быть собраны по спецзаказу для государственных структур. Пока не сообщается, появится ли новинка в свободной продаже.

Напомним, в 2019 году план продаж продукции Ульяновского автозавода (46 100 единиц) может быть не только достигнут, но и перевыполнен. Хороший показатель продаж может быть достигнут за счёт моделей УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер».

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