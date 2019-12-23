Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В детском отделении Камчатского краевого туберкулёзного диспансера прошёл новогодний благотворительный утренник на корякском языке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Заксобрания Камчатки Утренник прошел в детском отделении тубдиспансера Камчатки

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Праздник для 36 маленьких пациентов организовали депутаты Законодательного собрания Камчатского края Борис Чуев и Татьяна Романова. На празднике выступали корякские творческие коллективы. И не случайно — в тубдиспансере на лечении находится много пациентов-детей из сел Корякии. Вдали от родного дома детям приятно услышать родную речь. Депутаты шефствуют над детским отделением тубдиспансера уже много лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 школьников Сахалина и Курил поедут на Кремлевскую ёлку в Москву.