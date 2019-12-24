Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 гг

Москва, 24 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 24 декабря: освобождены Киевская и Житомирская области.

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24 декабря 1943 года началась Житомирско-Бердичевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта с участием 1-й Чехословацкой бригады. Красная армия освободила Киевскую, Житомирскую, частично — Винницкую и Ровенскую области.

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