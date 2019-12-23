Чита, 23 декабря, 2019, 06:00 — ИА Регнум. В правительстве Забайкалья определились с новым вице губернатором, курирующим ЖКХ. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края назначен бывший железнодорожник Геннадий Гусев.

Правительство Забайкальского края Геннадий Гусев — исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края

По оценке главы региона Александра Осипова, новый чиновник имеет большой опыт работы в аналогичных сферах деятельности в забайкальском отделении РЖД. В область его деятельности войдут вопросы министерств строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. Также Геннадий Гусев будет заниматься вопросами административно-территориального устройства, преодоления инфраструктурных ограничений, строительства и архитектуры, жилищной политики, программ комплексного развития инфраструктуры поселений, городских округов, газификации, водоснабжения, водоотведения, связи, проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, субсидирования пассажирских авиаперевозок и другими.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 октября, в отставку ушёл Алексей Хосоев — руководитель департамента госимущества и земельных отношений.

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