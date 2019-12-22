Дамаск, 23 декабря, 2019, 02:10 — ИА Регнум. Атака на Дамаск отражена силами противовоздушной обороны Сирии. Об этом сообщает государственный телеканал Ikhbariya.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

В сообщении телеканала говорится о том, что «ракеты запущены с оккупированных территорий». Также говорится, что ракета рухнула недалеко от деревни Акраба, которая находится в 20 километрах к юго-востоку от столицы страны.

Ранее сообщалось, что 21 декабря армия Сирии отбила нападение группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в количестве около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира в провинции Идлиб.