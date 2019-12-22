Санкт-Петербург, 23 декабря, 2019, 02:09 — ИА Регнум. На дне Финского залива было обезврежено минное поле времён Великой Отечественной войны. Операцию осуществили роботы Балтийского флота перед приездом президента России Владимира Путина на остров Гогланд. Об этом рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете «Красная звезда».

Eszcze Морская мина

«На морском дне экипаж тральщика «Александр Обухов» обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте», — сказал Носатов.

Напомним, 27 июля на батискафе Владимир Путин совершил погружение на дно Финского залива, вблизи Санкт-Петербурга. На дне находилась потерпевшая крушение в годы Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 «Сёмга».