Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941-1945 гг

Москва, 23 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 23 декабря: Красная армия против демянской группировки противника.

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23 декабря 1942 года началась наступательная операция войск Северо-Западного фронта против демянской группировки противника.

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