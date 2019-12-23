Война: Красная армия против демянской группировки противника. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941-1945 гг
Москва, 23 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 23 декабря: Красная армия против демянской группировки противника.
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23 декабря 1942 года началась наступательная операция войск Северо-Западного фронта против демянской группировки противника.
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