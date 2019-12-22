Москва, 22 декабря, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Сроки первого запуска спутников серии «Гонец-М» с ракетой-носителем «Союз-2.1б» сдвинуты с середины на конец 2020 года, сообщает 22 декабря РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Mil.ru Ракета-носитель «Союз 2»

По данным издания, первый запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» с космодрома «Плесецк» состоится в четвёртом квартале 2020 года. Отмечается, что сами спутники уже собраны и хранятся на площадке предприятия-изготовителя.

Напомним, предыдущие запуски спутников связи серии «Гонец-М» осуществлялись с использованием ракет-носителей «Рокот». В этих РН использовались комплектующие, производимые на территории Украины, поэтому в Минобороны РФ приняли решение о прекращении эксплуатации ракет-носителей этого типа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2019 года с космодрома «Плесецк» был произведён последний запуск ракеты-носителя «Рокот» в интересах министерства обороны России.