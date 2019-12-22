Франкфурт-на-Майне, Германия, 22 декабря, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Кибератака с использованием ботнета Emotet привела к временному отключению компьютерных систем городских служб Франкфурта-на-Майне и Бад-Хомбурга. Об этом сообщает ZDNet.

Кибератака

Вирусное программное обеспечение Emotet распространяется преимущественно путём рассылки электронных писем, содержащих ссылки на заражённые сайты. Поражённые компьютеры используются для распространения других вредоносных программ.

В декабре кибератаке с использованием Emotet подверглись несколько организаций. Одной из первых от этого вируса пострадала компьютерная сеть Гисенского университета имени Юстуса Либиха. За последнюю неделю также были заражены компьютерные сети городских служб Франкфурта-на-Майне и Бад-Хомбурга.

По данным издания Frankfurter Rundschau, заражение городских компьютерных систем произошло после того, как один из служащих запустил вредоносное вложение в электронном письме.

Для предотвращения дальнейшего распространения вредоносного программного обеспечения компьютерные сети городов были временно отключены, что привело к приостановке предоставления таких интернет-услуг, как продажа билетов на общественный транспорт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после заражения компьютерной сети Гисенского университета имени Юстуса Либиха были сброшены пароли от электронного почтового сервера университета. 38 тысяч студентов были вынуждены отстоять очередь, чтобы предъявить удостоверение личности и восстановить доступ к электронной почте.