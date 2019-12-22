Сургутский район, Югра, 22 декабря, 2019, 11:15 — ИА Регнум. В Югре 22 декабря произошёл пожар на месторождении Повховское в Сургутском районе. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по ХМАО.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Сигнал о возгорании поступил в 01:42 по местному времени (23:42 мск 21 декабря). Сгорел металлический контейнер уничтожено по всей площади 30 кв.м.

На ликвидацию пожара выезжали пять спасателей и одна единица техники. Причина пожара устанавливается органами дознания.