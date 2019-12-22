Загреб, 22 декабря, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В Хорватии сегодня, 22 декабря, проходят выборы президента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Хорватии

По сообщению Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики, все запланированные 6,6 тыс. избирательных участков открылись точно по графику и работают в штатном режиме. За рубежом организованы 124 избирательных участка, 44 из них находятся в соседней Боснии и Герцеговине, где компактно проживают местные хорваты.

За ходом выборов следят 24 тысячи местных и иностранных наблюдателей.

Всего в списках ГИК Хорватии зарегистрированы 3 млн 855 тыс. избирателей.

В выборах участвуют 11 кандидатов, среди которых действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович. Второй тур состоится в том случае, если никто из кандидатов не наберет в первом туре 50% плюс один голос.

Согласно социологическим опросам, фаворитами президентской гонки являются трое — действующий президент Грабар-Китарович, глава оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович и певец и предприниматель Мирослав Шкоро. По всей видимости кто-то из них и выйдет во второй тур.

Президент в Хорватии выбирается на пять лет и в большей степени выполняет представительские функции, хотя и обладает некоторыми реальными полномочиями.