Сеул, 22 декабря, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё 32 пострадали в результате пожара в мотеле на юго-западе Южной Кореи. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба пожарной службы.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Возгорание произошло около 05:45 по местному времени (23:45 21 декабря мск) в пятиэтажном здании мотеля в городе Кванджу, расположенном в 330 км от Сеула. В тушении пожара приняли участие 267 человек и 48 пожарных машин.

Пожар был потушен в течение получаса. В результате пожара пострадали 33 человека, они были госпитализированы с ожогами и признаками отравления угарным газом. Один из пострадавших скончался после госпитализации, несмотря на усилия врачей. Ещё несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причиной пожара, как сообщает агентство «Рёнхап», стал поджог, который совершил 39-летний мужчина, постоялец мотеля. Он поджёг подушку и бумагу у себя в комнате, какими он мотивами при этом руководствовался, неизвестно. Сам мужчина также пострадал при пожаре. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели шести человек при пожаре в гостинице в американском городе Лас-Вегасе.