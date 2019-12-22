Алма-Ата, Казахстан, 22 декабря, 2019, 10:05 — ИА Регнум. По состоянию на утро 22 декабря в Алма-Ате выпало до 33 см снега, заявили в пресс-службе Управления зелёной экономики города, сообщило издание zakon.kz.

Снег

Ночью в городе дежурила 551 единица техники и 356 дорожных рабочих. С улиц города собрали и вывезли 4620 кубических метров снега.

Местные власти обратились к владельцам автомобилей с просьбой убрать транспортные средства с улиц.

«Предупреждаем, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором», — сказано в сообщении

Водителей также попросили на время непогоды пользоваться общественным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за непогоды было прекращено движение по трассе Орск — Актюбинск.

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