Вашингтон, 22 декабря, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Исследователи американского аналитического центра RAND Corporation считают, что американская полевая артиллерия значительно уступает артиллерии российской. Результаты исследования публикует журнал National Interest.

ShinePhantom Реактивная система залпового огня «Смерч»

В статье тиражируется устоявшийся в экспертном сообществе США взгляд на американские вооруженные силы. В очередной раз утверждается, что армия США после терактов 11 сентября 2001 года сконцентрировалась на борьбе с терроризмом и развивала доктрину борьбы с малыми повстанческими группами, а не столкновений на широком фронте.

В связи с этим в качестве огневой поддержки основную роль играли самолеты и вертолеты, а полевая артиллерия практически не использовалась.

Это привело к тому, что американские артиллеристы стали получать меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года.

За эти годы у русских появились эффективные наземные системы огневой поддержки. Это и реактивные системы залпового огня «Смерч», способные поражать противника на расстоянии примерно 100 километров и ракетные комплексы «Искандер», которые бьют на 400 километров, а также довольно мощные гаубицы.

США на этот российский арсенал могут ответить только 155-миллиметровыми гаубицами «Паладин», которые бьют на 32 километра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти в США Дональда Трампа все военные эксперты в Соединенных Штатах заговорили о необходимости сменить сухопутную доктрину вооруженных сил США. Данное исследование RAND Corporation проведено именно в этом контексте.