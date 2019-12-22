Луганск, 22 декабря, 2019, 07:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 22 декабря сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре координации и контроля прекращения огня.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Обстрел велся по направлению из населенного пункта Крымское по населенному пункту Фрунзе. В ходе обстрела был применен миномет калибром 82 мм, из которого было выпущено четыре мины.

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В данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, что за предыдущие сутки обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны киевских силовиков зафиксировано не было.

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