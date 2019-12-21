Киев, 22 декабря, 2019, 00:52 — ИА Регнум. Договоренности в вопросах о сроках контракта и выплате по решению Стокгольмского арбитража удалось добиться руководству российской компании «Газпром» и украинской «Нафтогаз» в результате переговоров по заключению нового соглашения о транзите газа в Европу. Об этом 21 декабря сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По словам Витренко, основная сложность состояла в том, что стороны выдвигали разные сроки действия соглашения: российская компания — год, украинская — десять лет. В итоге участники переговоров договорились на пяти годах.

Глава «Нафтогаза» оценил как победу согласие «Газпрома» выплатить украинской стороне $2,9 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража. Помимо этого, представители компаний договорились о схеме оплаты за прокачку газа. Сначала «Газпром» будет оплачивать «Нафтогазу» за забронированные мощности, а уже потом оператор газотранспортной системы будет получать средства от «Нафтогаза». По словам Витренко, российская компания будет работать через посредника, так как опасается брать на себя риски из-за возможных изменений в украинском законодательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря, глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что украинская компания «Нафтогаз» выступит в качестве агента «Газпрома» при организации транзита российского газа через территорию Украины.