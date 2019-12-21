Вашингтон, 22 декабря, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ответственность за «пролитую кровь» сирийцев будет лежать на России и Китае, наложивших вето на проект резолюции Совбеза ООН о продлении механизма оказания гуманитарной помощи Сирии. Об этом 21 декабря сообщает агентство Reuters.

Mark Taylor Майк Помпео

«Решение РФ и КНР наложить вето на резолюцию Совбеза, позволяющую доставить гуманитарную помощь миллионам сирийцев, достойно сожаления», — сказал Помпео.

Напомним, документ предусматривал возможность доставки гуманитарной помощи из Турции и Ирака с сохранением числа пограничных переходов. В России это предложение сочли политически мотивированным и не имеющим ничего общего с гуманитарной помощью. В качестве альтернативы Россия предлагала свой вариант резолюции, но он также был отклонён.

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