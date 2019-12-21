Москва, 22 декабря, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко заинтересовался вызовом на поединок со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, назвав его флешмобом на своей странице в Instagram.

Thaifighter911 Александр Емельяненко (справа)

«Флэшмоб «вызови Емельяненко на бой» дошёл и до моего друга Рамзана. Ахмат Сила!» — написал Емельяненко под видео Кадырова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров сообщил о своей решимости вызвать на поединок Емельяненко. У своих подписчиков в Instagram глава Чечни спросил о том, на какой арене бой будет наиболее зрелищным. Напомним также, что Емельяненко в прошлом являлся бойцом клуба «Ахмат».