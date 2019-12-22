Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 22 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 22 декабря: в 1941 году партизаны взорвали железнодорожный мост на линии Морской Чулек — Синявка. В 1944 году Венгрия заявила о разрыве союза с Германией.

Партизанские отряды успешно ведут бои с гитлеровцами на Южном фронте. Они выбили оккупантов из села под Ростовом-на-Дону, помогли жителям избрать председателя сельсовета, организовали работу мельницы, пекарни и кузницы.

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