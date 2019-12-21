Киев, 21 декабря, 2019, 22:52 — ИА Регнум. За 5 лет потери Украины по новому транзитному контракту могут составить более 5 млрд долларов по сравнению с теми суммами, которые Киев получал по нынешнему соглашению, заявил 21 декабря украинский политолог Руслан Бортник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«65 млрд кубометров газа транзита в первый год и 40 млрд кубометров в последующие четыре года — это 60−40% от объема транзита в 2017—2018 (более 90 млрд кубометров) — то есть потеря от трети до половины прибыли от транзита. В итоге за 5 лет потери могут составить более 5 млрд долларов. Техническая возможность украинской ГТС — 300 млрд кубометров, и вопрос будущего украинской ГТС не решен», — отмечает Бортник.

Также он отмечает важность того, чтобы в результате этих договоренностей цена на газ для промышленности и граждан Украины снизилась.

«Если же на рынке останется схема «Дюссельдорф+», при которой преимущественно украинский газ продается потребителям по цене якобы «немецкого», то цена этим договоренностям — коррупция», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что согласно достигнутым договоренностям, Украина должна установить конкурентный тариф на транзит, признаваемый «Газпромом», который будет соответствовать уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы. Конкретная цифра в настоящий момент еще неизвестна.