Киев, 21 декабря, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Россия заключила договоренности по транзиту газа на следующие 5 лет не с Украиной, а с Германией, заявил 21 декабря российский политический консультант и телеведущий Дмитрий Куликов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Если совсем по-простому, то мы приняли решение о сохранении украинской ГТС. Пока. На необременительных для нас условиях», — отмечает Куликов.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня и Россия, и Украина озвучили ключевые параметры договоренностей по транзиту газа на ближайшие 5 лет. Официальный контракт может быть подписан уже на ближайшей неделе.

Накануне, 20 декабря, после предварительных газовых переговоров в Берлине глава украинского МИД Вадим Пристайко выразил благодарность немецкой стороне за некие гарантии, которые были предоставлены в ходе газовых переговоров с Россией. Пристайко не стал уточнять, о каких именно гарантиях идет речь.

Сегодня исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что существуют риски того, что финальные соглашения по транзиту так и не будут подписаны, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь.