Киев, 21 декабря, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Исходя из того, что украинская позиция в переговорах была сильной, кажется, что Украина должны быть недовольна достигнутыми по транзиту договоренностями больше, чем РФ, заявил 21 декабря украинский экономист Сергей Фурса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Эксперт высказал мнение, что именно Газпром прежде всего нуждался в украинской трубе, чтобы выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами, а это, считает он, давало украинской стороне определенный рычаг давления.

«Но может так только кажется, тем более, что мы изначально были тут «болельщиками» одной из команд и могли неверно оценивать потенциал», — признает политолог.

Фурса считает, что по сроку нового транзитного контракта стороны пошли на сопоставимые уступки, поскольку изначально Россия хотела договоренности всего на год, а Украина — на 10 лет.

Что же касается гарантированных объемов прокачки (65 млрд кубометров в следующем году, и по 40 млрд кубометров далее), Фурса заявляет, что тут все зависит от того, какой в итоге будет тариф.

«Пока говорить о финансовой стороне сложно, возможно, рост тарифа на прокачку компенсирует снижение объема транзита и тут мы увидим лишь сохранение лица России при сохранении экономического интереса Украины. В конце концов, не так важен объем прокачки, как сумма, которую мы ежегодно получаем за транзит», — отмечает украинский экономист.

Ключевой итог, резюмирует Фурса, в том, что новой газовой войны не будет и «все могут ехать на каникулы». Также он прогнозирует, что цена газа в ближайшее время будет очень сильно падать.

«Ведь готовясь к газовой войне, и Украина наполнила хранилища, и в ЕС они забиты под завязку. И теперь весь этот объем будет давить на рынок. И на выручку Газпрома… Мелочь, а приятно», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня и Россия, и Украина подтвердили достижение договоренностей по газовым вопросам, в частности, по новому транзитному контакту на ближайшие 5 лет. Официальное подписание документов ожидается в течение недели. Как заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, все новые соглашения с РФ по газу будут заключены «в полном соответствии с европейскими принципами».