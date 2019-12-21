Киев, 21 декабря, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Новое соглашение о транзите газа между Украиной и Россией — это безусловно хороший результат, но все равно не такой, который был нужен Украине, заявил журналистам эксперт по энергетике Юрий Корольчук сегодня, 21 декабря.

Campbeca Андрей Коболев

Эксперт отметил, что «неимоверно большую» негативную роль в ухудшении позиций Украины сыграл глава госкомпании «Нафтогаз» Коболев, которого, как считает специалист, в конце переговоров попросту «выбросили» из переговорного процесса как деструктивный элемент.

«Искусственный конфликт с «Газпромом» и отсутствие попытки решить спорные вопросы в течение 2014−2018 гг. привели Украину к декабрю 2019 — буквально за несколько недель до завершения контракта. Фактически с 2014 года до середины 2019 г. процесс переговоров был заблокирован», — отметил Корольчук.

Соответственно, подчеркнул эксперт, благодаря Коболеву Украину и Зеленского взяли за «жабры» так сильно, как никогда, и в итоге российская сторона получила для себя очень комфортные условия транзита на ближайшие годы.

ИА REGNUM отмечает, что ранее сегодня министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель официально подтвердил, что Украина договорилась о продлении транзита российского газа до 2024 г., с возможностью пролонгации контракта еще на десять лет. Согласно достигнутым договоренностям, Россия в следующем году должна транзитировать через Украину как минимум 65 млрд кубометров топлива и следующие годы — как минимум 40 млрд кубометров. Чиновник также отметил, что тариф на транзит будет увеличен. В ходе всех последних раундов переговоров «Нафтогаз» представлял исполнительный директор компании Юрий Витренко, а не Андрей Коболев.