Киев, 21 декабря, 2019, 20:53 — ИА Регнум. В пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась встреча украинского оппозиционного политика, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным и лидерами стран СНГ.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Подробности мероприятия сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM

В частности, во время встречи с российским президентом Медведчук рассказал об идее организации межпарламентского диалога ради мира между парламентами Украины, России, Германии, Франции.

Встреча состоялась до заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Там же проходил саммит лидеров стран СНГ, в неформальной части которого состоялись встречи Медведчука с главами государств, принявшими участие в мероприятии.

В заседании Высшего Евразийского экономического совета приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Во встрече в расширенном составе принял участие президент Молдавии Игорь Додон.

По завершении всех мероприятий в Санкт-Петербурге Путин пригласил участников встречи ознакомиться с исторической выставкой.

ИА REGNUM напоминает, что с 2014 года власти Украины всячески дистанцируются от СНГ, в частности, Киев не платит взносы и не имеет своего представителя в Содружестве. На Украине при всяком удобном случае постоянно заявляют об окончательном выходе из СНГ, но не спешат оформлять это решение документально.

5 апреля нынешнего года на тот момент министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ:

«Чтобы «убить» все соглашения, которые нам не нужны, и оставить те соглашения, которые важны для украинцев».