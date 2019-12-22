Абакан, 22 декабря, 2019, 04:02 — ИА Регнум. В столице Хакасии — городе Абакане — сегодня, 22 декабря, проходят выборы мэра.

Annenkoan Абакан

Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме Хакасии, по состоянию на 1 июля 2019 года в Абакане было зарегистрировано 129 797 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, эти выборы главы Абакана являются досрочными. Николай Булакин, руководивший столицей Хакасии с 1995 года, в октябре текущего года погиб в ДТП.

За кресло мэра Абакана поборются Иван Аксёнов, Алексей Лемин,Василий Мельцер, Михаил Молчанов.