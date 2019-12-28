Россия и Украина смогли достичь договоренности по газовой проблематике. Очередной раунд российско-украинских переговоров по газу принес результаты — готовится подписание межоператорского соглашения между «Газпромом» и новым оператором украинской газотранспортной системы «Оператором ГТС Украины». Также «Газпром» согласился подписать соглашение на бронирование мощностей украинской ГТС с НАК «Нафтогаз Украины». Контракты будут подписаны сроком на пять лет. Кроме того, российская сторона согласилась выплатить Киеву $2,9 млрд по весьма спорному решению Стокгольмского арбитража, обжалование которого до сих пор не завершено. Все это происходит на фоне остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», смысл которого был в том, чтобы избавить «Газпром» от дорогого и слишком проблемного транзита газа через украинскую ГТС. Остановка укладки газопровода произошла из-за введения новых санкций со стороны США. [[[picture1]]]

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ. Дарья Антонова ИА REGNUM

14:24 21.12.2019 Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что российское публичное акционерное общество «Газпром» выплатит украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом: «Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд — помощник президента Украины

14:25 21.12.2019 Российское публичное акционерное общество «Газпром» в скором времени подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с украинской национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» соглашение на бронирование мощностей. Читайте также: Готовится подписание российско-украинского соглашения по газу — Миллер

14:26 21.12.2019 Швейцарско-нидерландская компания Allseas приостановила все работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила пресс-служба компании. Кроме того, компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 подтвердила информацию о приостановке укладки газопровода. Об этом: Укладка «Северного потока — 2» остановлена

14:27 21.12.2019 «Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража», — заявил Миллер журналистам.

14:28 21.12.2019 Глава «Газпрома» отметил, что соглашение также предусматривает транзит через Украину 225 млрд куб. м российского газа в течение 5 лет.

14:28 21.12.2019 Также «Газпром» и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии украинского Антимонопольного комитета. Господин Миллер отметил, что российская компания и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе немецкого газового хаба NCG.

14:29 21.12.2019 По словам Миллера, Еврокомиссия гарантирует соответствие нормам ЕС регулирования транспортировки газа на Украине, а «украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования».

14:36 21.12.2019 Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выступит в качестве агента российского публичного акционерного общества «Газпром» при организации транзита российского газа через территорию Украины. Читайте также: «Нафтогаз» разделит риски транзита газа переходный период — Миллер

14:49 21.12.2019 В Вене (Австрия) сегодня, 21 декабря, готовится межоператорское соглашение между российским публичным акционерным обществом «Газпром» и новым оператором украинской газотранспортной системы «Оператор ГТС Украины». Подробности в материале: Российско-украинское межоператорское соглашение по газу готовится в Вене

14:55 21.12.2019 Министерство энергетики Украины на фоне согласия Москвы заключить с Киевом соглашение по газу фактически на украинских условиях поспешило заявить, что тарифы на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему будут обязательно увеличиваться. Читайте также: Минэнерго Украины анонсировало рост тарифов на транзит российского газа

15:14 21.12.2019 Исполнительный директор украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что все новые российско-украинские соглашения по газу должны быть подписаны до 29 декабря. Об этом: Витренко требует подписать все соглашения по газу с РФ до 29 декабря

15:26 21.12.2019 Российское публичное акционерное общество «Газпром» согласилось урегулировать все судебные и антимонопольные претензии к украинским властям и «Нафтогазу Украины» до 29 декабря. Читайте подробнее: «Газпром» отозовет все свои претензии к «Нафтогазу» до 29 декабря

15:46 21.12.2019 Исполнительный директор украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что пакетное соглашение между РФ и Украиной по газу не предусматривает отказ Киева от иска «Нафтогаза» к России по крымским активам. Читайте также: Киев не откажется от претензий к «Газпрому» по крымским активам — Витренко

15:59 21.12.2019 Правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу, который был подписан в рамках очередного раунда российско-украинских переговоров по газу. Протокол опубликован сегодня, 21 декабря, на официальном сайте кабинета министров Украины. Об этом: Кабинет министров Украины обнародовал соглашение с Россией по газу

16:08 21.12.2019 Российская Федерация продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. Об этом: РФ продолжит реализацию своих экономических проектов вопреки санкциям — МИД

16:49 21.12.2019 Соглашение между Газпромом и «Нафтогазом» предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату российской компанией $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом 21 декабря рассказал журналистам глава Газпрома Алексей Миллер. Читайте также: Глава Газпрома раскрыл детали соглашения с «Нафтогазом»

17:35 21.12.2019 Москва и Киев договорились вернуться к вопросу прямых поставок российского газа на Украину после новогодних праздников, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее: Москва и Киев обсудят прямые поставки газа после Нового года — Козак

18:01 21.12.2019 Договоренности о выплате Газпромом украинской стороне $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража взаимоприемлемы и выгодны всем, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее: Козак назвал взаимовыгодным решение о выплате Газпромом $2,9 млрд

19:29 21.12.2019 Соглашение России и Украиной о транзите газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Читайте также: Козак назвал сделку России и Украины по газу «форточкой возможностей»

20:39 21.12.2019 Дмитрий Козак [government.ru]

21:12 21.12.2019 Новое соглашение о транзите газа между Украиной и Россией — это безусловно хороший результат, но все равно не такой, который был нужен Украине, заявил журналистам эксперт по энергетике Юрий Корольчук сегодня, 21 декабря. Эксперт отметил, что «неимоверно большую» негативную роль в ухудшении позиций Украины сыграл глава госкомпании «Нафтогаз» Коболев, которого, как считает специалист, в конце переговоров попросту «выбросили» из переговорного процесса как деструктивный элемент. «Искусственный конфликт с «Газпромом» и отсутствие попытки решить спорные вопросы в течение 2014−2018 гг. привели Украину к декабрю 2019 — буквально за несколько недель до завершения контракта. Фактически с 2014 года до середины 2019 г. процесс переговоров был заблокирован», — отметил Корольчук. Подробности: Эксперт рассказал, как главу «Нафтогаза» «выкинули» из переговоров с РФ

21:31 21.12.2019 Исходя из того, что украинская позиция в переговорах была сильной, кажется, что Украина должны быть недовольна достигнутыми по транзиту договоренностями больше, чем РФ, заявил 21 декабря украинский экономист Сергей Фурса. Эксперт высказал мнение, что именно Газпром прежде всего нуждался в украинской трубе, чтобы выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами, а это, считает он, давало украинской стороне определенный рычаг давления. Фурса считает, что в принципе стороны пошли на сопоставимые уступки, и отмечает, что подобным эффектом договоренностей будет резкое удешевление стоимости газа, поскольку «и Украина наполнила хранилища, и в ЕС они забиты под завязку». Подробности:«Мелочь, а приятно»: на Украине ждут резкого падения выручки у Газпрома

21:45 21.12.2019 Украинская делегация на переговорах с Россией по газу «сработала себе на карман» и простила «врагу» 12,7 млрд долл долга, заявил 21 декабря украинский политический эксперт и журналист Максим Кухар, комментируя энергетические договоренности сторон. По словам эксперта, столь «грандиозный хапок состоялся при совершенно безоблачном небе», поскольку всем было видно, что «Северный поток — 2» США сбивают до Нового года и именно России, считает Кухар, любой ценой надо было договариваться с Украиной о транзите газа. «То есть — Украина на этой неделе вполне могла требовать с РФ вернуть пленных и Донбасс в обмен продление жизненно важного для России транзита газа в ЕС. Но вместо этого мы продлили Газпрому транзит. И еще вынули из своего кармана 12,7 млрд долл — чтобы залатать дыры в Нафтогазе, которые ему когда-то наделал Газпром. И мы (население Украины) своими платежками будем это все тянуть», — комментирует эксперт. Подробности: Украинский эксперт: Киев мог требовать Донбасс за продолжение транзита газа

22:11 21.12.2019 Ключевая уступка со стороны Украины в рамках договоренностей по газу с Россией — это отказ от дальнейших судебных исков против Газпрома, заявил 21 декабря украинский эксперт Владимир Горбач, комментируя озвученные сторонами детали соглашения. «На самом деле это действия, направленные на спасение российской газовой монополии. И гарантирования покоя и благополучия европейских партнеров Газпрома», — заявил Горбач. Также он обращает внимание, что договоренности достигнуты якобы без всяких гарантий для Украины, «ведь РФ никогда не выполняла обязательств перед Украиной». Горбач считает, что Россия в любом случае достроит «Северный поток-2», пусть даже с серьезной задержкой. Это будет сделано, отметил он, при согласии и практической поддержке европейских участников консорциума. Подробности: Украинский эксперт назвал ключевую уступку Киева перед Россией по газу

22:28 21.12.2019 Россия заключила договоренности по транзиту газа на следующие 5 лет не с Украиной, а с Германией, заявил 21 декабря российский политический консультант и телеведущий Дмитрий Куликов. «Если совсем по-простому, то мы приняли решение о сохранении украинской ГТС. Пока. На необременительных для нас условиях», — отмечает Куликов. Подробности: Эксперт: РФ заключила сделку по транзиту газа с Германией, а не с Украиной

22:43 21.12.2019 Транзит российского газа через ГТС Украины в объеме 40 млрд кубометров топлива в год создаст ситуацию сверхнормативной эксплуатации магистральных газопроводов, заявил журналистам 21 декабря украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук. Специалист отметил, что это важный технический аспект, на который сейчас никто не обращает внимания. «Соответственно, транзит объемом 40 млрд кубометров… приведет к ускоренному износу оборудования. То есть возрастут затраты на обслуживание ГТС Украины примерно на 40%, что повлечет за собой рост тарифов для всех потребителей», — подчеркнул специалист. Подробности: Эксперт заявил об ускоренном износе ГТС Украины при транзите 40 млрд кубов

22:55 21.12.2019 За 5 лет потери Украины по новому транзитному контракту могут составить более 5 млрд долларов по сравнению с теми суммами, которые Киев получал по нынешнему соглашению, заявил 21 декабря украинский политолог Руслан Бортник. «65 млрд кубометров газа транзита в первый год и 40 млрд кубометров в последующие четыре года — это 60−40% от объема транзита в 2017—2018 (более 90 млрд кубометров) — то есть потеря от трети до половины прибыли от транзита. В итоге за 5 лет потери могут составить более 5 млрд долларов. Техническая возможность украинской ГТС — 300 млрд кубометров, и вопрос будущего украинской ГТС не решен», — отмечает Бортник. Подробности: Эксперт: По новому транзитному контракту Украина теряет $5 млрд за 5 лет

22:59 21.12.2019 Украинский политолог Руслан Бортник отмечает важность того, чтобы в результате договоренностей с Россией цена на газ для промышленности и граждан Украины снизилась. «Если же на рынке останется схема «Дюссельдорф+», при которой преимущественно украинский газ продается потребителям по цене якобы «немецкого», то цена этим договоренностям — коррупция», — резюмировал эксперт. Подробности: Цена на газ для промышленности и граждан Украины должна снизиться

23:16 21.12.2019 То, что на ближайшие 5 лет сохраняется транзит российского газа, — для Украины выгодно, заявил 21 декабря украинский экономист Андрей Блинов. Эксперт приводит приблизительные цифры дохода Украины от транзита: $2 млрд в 2020 году и по $1,3 млрд в последующие 4 года. «Платёжному балансу, находящемся под большим давлением бремени долга и растущего импорта, не помешают… Да, эти новости усилят ревальвацию. Заставят переосмыслить, как развивать экспортно ориентированные отрасли, не имея вечного двигателя хронической девальвации. Много чего заставят перевзвесить в структуре экономике», — отмечает Блинов. Подробности: «Хорошо, что договорились. Можем!»: Украинский эксперт о газовом соглашении

00:06 22.12.2019 Транзитная газовая магистраль на Украине [gov.ua]

01:13 22.12.2019 Договоренности в вопросах о сроках контракта и выплате по решению Стокгольмского арбитража удалось добиться руководству российской компании «Газпром» и украинской «Нафтогаз» в результате переговоров по заключению нового соглашения о транзите газа в Европу. Подробнее: В «Нафтогазе» объявили итоги переговоров с «Газпромом» по транзиту газа

07:16 22.12.2019 Объём транзита российского газа через территорию Украины составит в ближайший год 65 млрд кубометров и по 40 млрд в последующие годы, передаёт 21 декабря агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник знакомый с результатами двусторонних переговоров в Минске. Читайте также: Украинские СМИ назвали возможные объёмы транзита российского газа

10:51 22.12.2019 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказался о соглашении между Москвой и Киевом по газу. Читайте также: Премьер-министр Украины обещает снижения цены на газ после соглашения с РФ

21:27 24.12.2019 Алексей Оржель [Цитата из видео facebook president.gov.ua]

03:53 25.12.2019 Экстренное «закрытое» заседание по газовому вопросу провело вечером 24 декабря правительство Украины. Об этом депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщает в своём канале в Telegram. Читайте подробнее: Кабмин Украины провёл закрытую «летучку» по газовым переговорам с Россией

09:54 25.12.2019 Газопровод. gazprom.ru.

11:06 25.12.2019 Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе. gazprom.ru

12:34 25.12.2019 ГТС Украины. Utg.ua

14:16 25.12.2019 Что касается экстренного заседания по газовому вопросу, которое 24 декабря провело правительство Украины, его формат был «полностью закрытым», написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

15:44 25.12.2019 Заседание кабинета министров Украины. Фото: kmu.gov.ua

22:43 25.12.2019 Газотранспортная система Украины. 16.04.2019 г. [Фото: Utg.ua]

02:59 26.12.2019 Документы по транзиту российского газа через Украину в окончательном виде будут подготовлены в ближайшие выходные, заявил 26 декабря министр энергетики России Александр Новак. Читайте подробнее: «Газпром» и «Нафтогаз» завершают подготовку документов по транзиту газа

07:22 26.12.2019 СМИ всего мира наперебой комментируют новый договор России и Украины по транзиту газа. Каждая сторона стремится показать случившееся как свою победу и поражение противника. Что же случилось на самом деле и чьим поражением стали достигнутые договорённости, разбирается Александр Халдей в публикации «Чьим поражением стал договор России и Украины по газу?».

08:15 26.12.2019 Что выиграл Газпром? Первое. Он уменьшил вдвое объём прокачиваемого через Украину газа, а значит, и объём денег у Украины всё же будет меньше. Таким образом, Газпром выполнил политическую задачу и попутно решил экономическую — увеличил объёмы газа для строящихся газопроводов, превратив-таки украинский маршрут из основного в резервный.

09:24 26.12.2019 «Газпром избежал газовой войны между Украиной и Россией. Этой войны очень хотел «Нафтогаз», она ставила под удар ведущиеся газовые проекты, и «Нафтогаз» её анонсировал буквально накануне, объявляя, что шансы на заключение договора нулевые. Этим он не столько давил на Газпром, показывая готовность выйти из переговоров, сколько давил на Европу, показывая ей силу американского покровительства и заставляя открыть свой рынок для американского СПГ. Но войны не возникло, тупика не получилось, газообмен между Россией и Европой без участия США продолжает развиваться», — отмечает Александр Халдей в публикации «Чьим поражением стал договор России и Украины по газу?».

10:27 26.12.2019 Любая украинская компания, не только «Нафтогаз», может напрямую покупать у России газ, но по рыночной цене. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК, опубликованном 26 декабря.

10:38 26.12.2019 Александр Новак. government.ru

11:02 26.12.2019 В информационном пространстве Украины в настоящий момент создаётся такая же параллельная реальность, какая была и при Порошенко, что особенно четко видно на примере освещения новых газовых соглашений с Россией, заявил 25 декабря украинский политолог Дмитрий Корнейчук. Эксперт отметил, что «искренне весело» наблюдать, как у президента Зеленского пытаются полную капитуляцию перед Москвой по транзитному газовому контракту превратить в «перемогу» (победу с укр.). Читайте об этом: Эксперт объяснил, как Украина скрывает «полную капитуляцию» по газу

11:56 26.12.2019 Петр Порошенко. Введение санкций против прямых поставок газа из России. eurosolidarity.org

12:37 26.12.2019 Дмитрий Корнейчук. facebook.com/Dmitriy.Korneychuk

12:39 26.12.2019 «То есть зафиксировать на пять лет объемы прокачки в два раза меньше, чем сейчас, перекрыв виртуальный реверс, что заставит покупать газ напрямую, снизив в два раза поступления за оплату транзита и зафиксировав для Москвы на пять лет неизменную цену за транзит, — это теперь «перемога», — иронизирует украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

13:49 26.12.2019 Трубопровод «Северный поток — 2». Nord-stream2.com.

17:00 26.12.2019 В Вене начались переговоры представителей России и Украины, на которых должны быть окончательно согласованы условия транзита российского газа. Стороны обсудят варианты, представленные делегациями. Ожидается, что в выходные будет выработано согласованное решение.

09:17 27.12.2019 Результаты работы ГТС Украины за январь-ноябрь 2019 года [Utg.ua].

09:52 27.12.2019 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сумма платежа за тепло может снизиться до 30 процентов. Kmu.gov.ua.jpg

10:37 27.12.2019 Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак. Также с 1 января будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, — tv360ru.

11:20 27.12.2019 Ключевой энергетический вопрос, по которому сейчас еще договариваются Украина и Россия, — новая ставка транзита, заявил 27 декабря украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич. Специалист напомнил, что на днях украинский регулятор установил новые ставки вход/выход для оператора ГТС, которые примерно соответствуют текущему тарифу: около 2,6 долл/тыс. кубометров на 100 км. «Это позволяет предположить, что вокруг этого и будут переговоры продолжаться», — считает Марунич. Эксперт уверен, что резкого повышения транзитной ставки — чего многие ждут на Украине — не будет, поскольку это «реальное поражение Газпрома». «Тогда проще не подписывать и устроить короткую газовую войнушку с повышением цен на биржах ЕС», — отметил он. Итоговая транзитная ставка, считает Марунич, будет примерно соответствовать утвержденной украинским регулятором. Подробности: «Не то, чего добивался Киев»: эксперт прикинул доходы Украины от транзита

11:36 27.12.2019 Новый газовый контракт Украина и Россия могут подписать в ближайшие выходные, 28−29 декабря, заявил в эфире ТСН помощник президента Украины Андрей Ермак. Представитель Киева подтвердил, что речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления на 10 лет. В офисе президента Зеленского уверены, что Украина от контракта только выиграет. «Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт», — заявил Ермак. Он отметил, что в офисе президента получили немало критики из-за уменьшения объемов прокачки газа, но на самом деле все не так уж плохо для Украины. «В первый год это будет 65 млрд кубометров газа. Далее объем уменьшится до 40 миллиардов кубов, но это минимально зафиксированные объемы. Я надеюсь, что они будут значительно выше. Причем все, что будет идти сверх зафиксированного, будет идти с еще более высоким тарифом», — подчеркнул помощник Зеленского. В завершение Ермак подтвердил ранее высказанную чиновниками в Киеве оценку, что в результате «газового компромисса» с Россией Украина гарантированно заработает 15 млрд долларов. Подробности: В Киеве назвали возможную дату подписания нового транзитного контракта с РФ

11:52 27.12.2019 Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. kremln.ru.jpg

11:59 27.12.2019 Напомним, 21 декабря глава Газпрома Алексей Миллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа. По его словам, стороны в том числе подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий и отзовут иски. При этом Газпром выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца года. В свою очередь Киев снимет претензию на сумму примерно $7,4 млрд.

12:10 27.12.2019 В правительстве Украины начался настоящий праздник, заявил 27 декабря украинский политик, экс-депутат Рады Михаил Бродский. По мнению политика, чиновники Кабмина ликуют, поскольку $3 млрд от России решает вопрос «дырки» в госбюджете страны. «А что дальше? Дальше, как и все до них, — авось пронесет?» — задается вопросом Бродский. Подробности: Украинский политик: «Правительство Гончарука ликует, Россия платит!»

12:25 27.12.2019 В новом газовом соглашении между Украиной и Россией не будет пункта об обязательной закупке «напрямую» российского газа, заявил в комментарии ТСН помощник президента Андрей Ермак. По его информации, в документе там пропишут «четкую и прозрачную» формулу цены на газ. «Если Украине будет выгодно, то она сможет воспользоваться этой опцией. Сейчас такой потребности нет», — подчеркнул чиновник, добавив, что Украина уже 1490 дней не покупает напрямую российский газ. Подробности: Помощник Зеленского: У Украины нет потребности в закупках российского газа

12:52 27.12.2019 Россия и Украина договорились, что поставки газа составят 65 млрд куб. м в 2020 году, а в последующие два года — по 40 млрд куб. м. Глава Газпрома Алексей Миллер отмечал, что это произойдет, если тарифы будут конкурентными, — РБК.

12:53 27.12.2019 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сумма платежа за тепло может снизиться до 30 процентов. Kmu.gov.ua.

13:24 27.12.2019 Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление главы Минэнерго Александра Новака о том, что Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января: «Данное решение и в целом итоги переговоров нужно оценить, конечно, как исключительно позитивные для трёх сторон — для России, Украины и для стран Евросоюза».

13:42 27.12.2019 Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов сообщил RT, что Украина будет ответственным партнёром, ответственной стороной данной сделки. «Соглашение является компромиссным, оно учитывает интересы всех сторон и, по сути, разрешает ту конфликтную ситуацию, которая существовала на протяжении достаточно длительного периода времени», — заключил он.

16:22 27.12.2019 Коммерческие условия соглашения по транзиту российского природного газа в Европу между российским Газпромом и «Нафтогазом Украины» экономически выгодны обеим сторонам, и потому в него не планируется вносить какие-либо изменения. Об этом 27 декабря рассказал министр энергетики России Александр Новак. Читайте также: Соглашение между Газпромом и «Нафтогазом» взаимовыгодное — Новак

16:38 27.12.2019 Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам. Это случится 1 января 2020 года, заявил 27 декабря министр энергетики России Александр Новак. Читайте также: РФ и Украина договорились обнулить претензии по газу 1 января

16:53 27.12.2019 Газопровод. gazprom.ru

17:12 27.12.2019 Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме. Читайте также: Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

17:45 27.12.2019 В Евросоюзе признали, что газотранспортная система Украины готова работать в соответствии с законодательством Евросоюза, и это «имеет существенное значение для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину». Читайте также: ГТС Украины готова к работе по правилам ЕС — Шевчович

18:07 27.12.2019 День или два будут ещё обсуждать соглашение о транзите газа Газпром и «Нафтогаз», сообщил 27 декабря журналистам украинский премьер-министр Алексей Гончарук. [[[quote-2]]]

Об этом: Премьер-министр Украины рассказал, сколько ещё продлятся переговоры по газу