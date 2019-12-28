Россия и Украина достигли соглашения по газу. Все новости
Россия и Украина смогли достичь договоренности по газовой проблематике. Очередной раунд российско-украинских переговоров по газу принес результаты — готовится подписание межоператорского соглашения между «Газпромом» и новым оператором украинской газотранспортной системы «Оператором ГТС Украины».
Также «Газпром» согласился подписать соглашение на бронирование мощностей украинской ГТС с НАК «Нафтогаз Украины».
Контракты будут подписаны сроком на пять лет.
Кроме того, российская сторона согласилась выплатить Киеву $2,9 млрд по весьма спорному решению Стокгольмского арбитража, обжалование которого до сих пор не завершено.
Все это происходит на фоне остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», смысл которого был в том, чтобы избавить «Газпром» от дорогого и слишком проблемного транзита газа через украинскую ГТС. Остановка укладки газопровода произошла из-за введения новых санкций со стороны США.
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Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что российское публичное акционерное общество «Газпром» выплатит украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Об этом: «Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд — помощник президента Украины
Российское публичное акционерное общество «Газпром» в скором времени подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с украинской национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» соглашение на бронирование мощностей.
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Швейцарско-нидерландская компания Allseas приостановила все работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила пресс-служба компании. Кроме того, компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 подтвердила информацию о приостановке укладки газопровода.
«Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража», — заявил Миллер журналистам.
Глава «Газпрома» отметил, что соглашение также предусматривает транзит через Украину 225 млрд куб. м российского газа в течение 5 лет.
Также «Газпром» и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии украинского Антимонопольного комитета. Господин Миллер отметил, что российская компания и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе немецкого газового хаба NCG.
По словам Миллера, Еврокомиссия гарантирует соответствие нормам ЕС регулирования транспортировки газа на Украине, а «украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования».
Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выступит в качестве агента российского публичного акционерного общества «Газпром» при организации транзита российского газа через территорию Украины.
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В Вене (Австрия) сегодня, 21 декабря, готовится межоператорское соглашение между российским публичным акционерным обществом «Газпром» и новым оператором украинской газотранспортной системы «Оператор ГТС Украины».
Подробности в материале: Российско-украинское межоператорское соглашение по газу готовится в Вене
Министерство энергетики Украины на фоне согласия Москвы заключить с Киевом соглашение по газу фактически на украинских условиях поспешило заявить, что тарифы на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему будут обязательно увеличиваться.
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Исполнительный директор украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что все новые российско-украинские соглашения по газу должны быть подписаны до 29 декабря.
Об этом: Витренко требует подписать все соглашения по газу с РФ до 29 декабря
Российское публичное акционерное общество «Газпром» согласилось урегулировать все судебные и антимонопольные претензии к украинским властям и «Нафтогазу Украины» до 29 декабря.
Читайте подробнее: «Газпром» отозовет все свои претензии к «Нафтогазу» до 29 декабря
Исполнительный директор украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что пакетное соглашение между РФ и Украиной по газу не предусматривает отказ Киева от иска «Нафтогаза» к России по крымским активам.
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Правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу, который был подписан в рамках очередного раунда российско-украинских переговоров по газу. Протокол опубликован сегодня, 21 декабря, на официальном сайте кабинета министров Украины.
Об этом: Кабинет министров Украины обнародовал соглашение с Россией по газу
Российская Федерация продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций.
Об этом: РФ продолжит реализацию своих экономических проектов вопреки санкциям — МИД
Соглашение между Газпромом и «Нафтогазом» предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату российской компанией $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом 21 декабря рассказал журналистам глава Газпрома Алексей Миллер.
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Москва и Киев договорились вернуться к вопросу прямых поставок российского газа на Украину после новогодних праздников, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Читайте подробнее: Москва и Киев обсудят прямые поставки газа после Нового года — Козак
Договоренности о выплате Газпромом украинской стороне $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража взаимоприемлемы и выгодны всем, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Читайте подробнее: Козак назвал взаимовыгодным решение о выплате Газпромом $2,9 млрд
Соглашение России и Украиной о транзите газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Новое соглашение о транзите газа между Украиной и Россией — это безусловно хороший результат, но все равно не такой, который был нужен Украине, заявил журналистам эксперт по энергетике Юрий Корольчук сегодня, 21 декабря.
Эксперт отметил, что «неимоверно большую» негативную роль в ухудшении позиций Украины сыграл глава госкомпании «Нафтогаз» Коболев, которого, как считает специалист, в конце переговоров попросту «выбросили» из переговорного процесса как деструктивный элемент.
«Искусственный конфликт с «Газпромом» и отсутствие попытки решить спорные вопросы в течение 2014−2018 гг. привели Украину к декабрю 2019 — буквально за несколько недель до завершения контракта. Фактически с 2014 года до середины 2019 г. процесс переговоров был заблокирован», — отметил Корольчук.
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Исходя из того, что украинская позиция в переговорах была сильной, кажется, что Украина должны быть недовольна достигнутыми по транзиту договоренностями больше, чем РФ, заявил 21 декабря украинский экономист Сергей Фурса.
Эксперт высказал мнение, что именно Газпром прежде всего нуждался в украинской трубе, чтобы выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами, а это, считает он, давало украинской стороне определенный рычаг давления.
Фурса считает, что в принципе стороны пошли на сопоставимые уступки, и отмечает, что подобным эффектом договоренностей будет резкое удешевление стоимости газа, поскольку «и Украина наполнила хранилища, и в ЕС они забиты под завязку».
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Украинская делегация на переговорах с Россией по газу «сработала себе на карман» и простила «врагу» 12,7 млрд долл долга, заявил 21 декабря украинский политический эксперт и журналист Максим Кухар, комментируя энергетические договоренности сторон.
По словам эксперта, столь «грандиозный хапок состоялся при совершенно безоблачном небе», поскольку всем было видно, что «Северный поток — 2» США сбивают до Нового года и именно России, считает Кухар, любой ценой надо было договариваться с Украиной о транзите газа.
«То есть — Украина на этой неделе вполне могла требовать с РФ вернуть пленных и Донбасс в обмен продление жизненно важного для России транзита газа в ЕС. Но вместо этого мы продлили Газпрому транзит. И еще вынули из своего кармана 12,7 млрд долл — чтобы залатать дыры в Нафтогазе, которые ему когда-то наделал Газпром. И мы (население Украины) своими платежками будем это все тянуть», — комментирует эксперт.
Подробности: Украинский эксперт: Киев мог требовать Донбасс за продолжение транзита газа
Ключевая уступка со стороны Украины в рамках договоренностей по газу с Россией — это отказ от дальнейших судебных исков против Газпрома, заявил 21 декабря украинский эксперт Владимир Горбач, комментируя озвученные сторонами детали соглашения.
«На самом деле это действия, направленные на спасение российской газовой монополии. И гарантирования покоя и благополучия европейских партнеров Газпрома», — заявил Горбач.
Также он обращает внимание, что договоренности достигнуты якобы без всяких гарантий для Украины, «ведь РФ никогда не выполняла обязательств перед Украиной».
Горбач считает, что Россия в любом случае достроит «Северный поток-2», пусть даже с серьезной задержкой. Это будет сделано, отметил он, при согласии и практической поддержке европейских участников консорциума.
Подробности: Украинский эксперт назвал ключевую уступку Киева перед Россией по газу
Россия заключила договоренности по транзиту газа на следующие 5 лет не с Украиной, а с Германией, заявил 21 декабря российский политический консультант и телеведущий Дмитрий Куликов.
«Если совсем по-простому, то мы приняли решение о сохранении украинской ГТС. Пока. На необременительных для нас условиях», — отмечает Куликов.
Подробности: Эксперт: РФ заключила сделку по транзиту газа с Германией, а не с Украиной
Транзит российского газа через ГТС Украины в объеме 40 млрд кубометров топлива в год создаст ситуацию сверхнормативной эксплуатации магистральных газопроводов, заявил журналистам 21 декабря украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.
Специалист отметил, что это важный технический аспект, на который сейчас никто не обращает внимания.
«Соответственно, транзит объемом 40 млрд кубометров… приведет к ускоренному износу оборудования. То есть возрастут затраты на обслуживание ГТС Украины примерно на 40%, что повлечет за собой рост тарифов для всех потребителей», — подчеркнул специалист.
Подробности: Эксперт заявил об ускоренном износе ГТС Украины при транзите 40 млрд кубов
За 5 лет потери Украины по новому транзитному контракту могут составить более 5 млрд долларов по сравнению с теми суммами, которые Киев получал по нынешнему соглашению, заявил 21 декабря украинский политолог Руслан Бортник.
«65 млрд кубометров газа транзита в первый год и 40 млрд кубометров в последующие четыре года — это 60−40% от объема транзита в 2017—2018 (более 90 млрд кубометров) — то есть потеря от трети до половины прибыли от транзита. В итоге за 5 лет потери могут составить более 5 млрд долларов. Техническая возможность украинской ГТС — 300 млрд кубометров, и вопрос будущего украинской ГТС не решен», — отмечает Бортник.
Подробности: Эксперт: По новому транзитному контракту Украина теряет $5 млрд за 5 лет
Украинский политолог Руслан Бортник отмечает важность того, чтобы в результате договоренностей с Россией цена на газ для промышленности и граждан Украины снизилась.
«Если же на рынке останется схема «Дюссельдорф+», при которой преимущественно украинский газ продается потребителям по цене якобы «немецкого», то цена этим договоренностям — коррупция», — резюмировал эксперт.
Подробности: Цена на газ для промышленности и граждан Украины должна снизиться
То, что на ближайшие 5 лет сохраняется транзит российского газа, — для Украины выгодно, заявил 21 декабря украинский экономист Андрей Блинов.
Эксперт приводит приблизительные цифры дохода Украины от транзита: $2 млрд в 2020 году и по $1,3 млрд в последующие 4 года.
«Платёжному балансу, находящемся под большим давлением бремени долга и растущего импорта, не помешают… Да, эти новости усилят ревальвацию. Заставят переосмыслить, как развивать экспортно ориентированные отрасли, не имея вечного двигателя хронической девальвации. Много чего заставят перевзвесить в структуре экономике», — отмечает Блинов.
Подробности: «Хорошо, что договорились. Можем!»: Украинский эксперт о газовом соглашении
Договоренности в вопросах о сроках контракта и выплате по решению Стокгольмского арбитража удалось добиться руководству российской компании «Газпром» и украинской «Нафтогаз» в результате переговоров по заключению нового соглашения о транзите газа в Европу.
Подробнее: В «Нафтогазе» объявили итоги переговоров с «Газпромом» по транзиту газа
Объём транзита российского газа через территорию Украины составит в ближайший год 65 млрд кубометров и по 40 млрд в последующие годы, передаёт 21 декабря агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник знакомый с результатами двусторонних переговоров в Минске.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказался о соглашении между Москвой и Киевом по газу.
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Подрывом основ государственности Украины назвал экс-президент Украины Петр Порошенко договоры украинских компаний с российским Газпромом о прямых поставках газа. Решать проблему бывший лидер страны намерен с помощью Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил он в интервью телеканалу «Украина».
Партия Порошенко «будет добиваться немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок с Российской Федерации», на котором необходимо рассмотреть вопрос о введении санкций против прямых поставок газа с территории РФ.
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Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко инициирует в парламенте санкции против украинских компаний, которые, по данным СМИ, подписали соглашение с «Газпромом» о прямых поставках газа с 2020 года, написал политик в Facebook. По его словам, Москва продает со скидкой газ «пятой колонне».
Согласовав газовый транзит по Украине в нынешнем виде, Россия пожертвовала пешку в большой геополитической шахматной партии, выиграв гораздо большее — совместную игру с Европой против экономического и энергетического удушения России и ЕС со стороны США. Об этом пишет в аналитической статье автор ИА REGNUMЮрий Баранчик.
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По итогам договоренностей Москвы и Киева по транзиту каждая сторона стремится показать случившееся как свою победу и поражение противника. Что же случилось на самом деле и чьим поражением стали достигнутые договорённости? Об этом — аналитическая статья автора ИА REGNUMАлександра Халдея.
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«С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против Газпрома, — возмущается экс-президент Украины Петр Порошенко. — Пример Польши показал, когда монополист отказывается от исков, то его должностные лица оказываются в тюрьме. Такая же судьба может ожидать и тех, кто будет играть на поле Газпрома».
«Газпром в сражении не победил. Наивно было ожидать, как в плохом кино, одних сплошных вечных побед над всеми противниками разом. Однако при этом Россия сумела закончить газовую войну с Украиной в целом», — анализирует итоги соглашений по транзиту РФ с Украиной автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.
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Вопрос о санкциях, блокирующих прямые поставки на Украину российского газа, намерены поставить перед Советом национальной безопасности и обороны Украины экс-президент Петр Порошенко и его партия «Европейская справедливость».
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Политолог Марат Баширов прокомментировал ИА REGNUM уход компании Allseas со строительства «Северного потока — 2» под угрозой введения санкций Вашингтоном, которые будут введены, несмотря на договоренности Москвы и Киева по транзиту газа.
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Молдавия продолжит получать газ из России привычным путем — через Украину, заявил молдавский президент Игорь Додон.
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Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») поздравил Газпром и федеральный бюджет с заключением газовой сделки с Украиной.
«Отказываться от поставок газа на 60 млрд долларов (примерно столько стоит согласованный до 2024 года объём прокачки) только потому, что частью этих денег надо будет поделиться с Киевом, — значит, действовать по принципу: назло бабушке отморожу уши. С «потоками» или без, продажа газа через Украину приносит большую прибыль. Поздравления Газпрому и нашему бюджету», — написал Никонов на своей странице в Facebook.
Подробности в материале: Никонов поздравил бюджет России с газовой сделкой с Украиной
Самое интересное в газовой сделке между Москвой и Киевом — это резолюция Евросоюза по ситуации, заявил сегодня, 23 декабря, политический эксперт Семен Уралов, комментируя соответствующие договоренности.
Собственно, ради этого и была затеяна «евроассоциация» Украины в 2013—2014 годах. Появился посредник на российско-украинской границе, где вообще посредников быть не должно, подчеркивает эксперт.
«Что касается платы в $3 млрд, то правильнее всего относиться к ней как к дани, которую придется выплачивать до тех пор, пока не будет обретен полноценный суверенитет и субъектность — с суверенным промышленным (трубоукладчиками и трубопроводами) и финансовым (суверенная валюта и автономный эмиссионный центр) капиталами. Пока это не произойдет — мы обречены платить дань в разных форматах и терпеть посредников», — объяснил Уралов.
Подробности: Эксперт о газовом вопросе: РФ обречена платить «дань» и терпеть посредников
Правильной целью для Украины должно быть не получение какой-либо компенсации от России, а доведение Газпрома до банкротства, и в результате этого — внутренние изменения в России, заявил украинский политический эксперт Владимир Горбач.
Эксперт негативно оценил предварительные договоренности Киева и Москвы по газу, отметив, что имея стратегически выигрышную позицию, Украина по сути пошла «на мировую» в обмен на выполнение РФ одного решения суда. Он также объяснил конкретный сценарий «банкротства» Газпрома.
«Я утверждаю, что сейчас у нас есть уникальная возможность пойти на обострение, прекратить транзит газа, возложить вину за это на Россию, и заставить их «отползти» от Украины. Россиян нужно «додушивать» сейчас, потому что потом они нас не пожалеют», — отмечает Горбач.
Он призывает Киев действовать, поскольку официального договора еще нет, а опубликован только протокол о намерениях. Также эксперт считает, что любые договоры Украины с Россией в нынешней ситуации — это «нонсенс».
Подробности: «Нужно душить сейчас»: на Украине озвучили сценарий банкротства Газпрома
Действия властей США в энергетической отрасли напоминают «политическое помешательство», заявил украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич сегодня, 23 декабря.
По словам специалиста, очевидно, что газопровод «Северный поток — 2» в любом случае достроят, возможно, с задержкой в пару месяцев.
«И зачем было вводить санкции и провоцировать новый виток противостояния не только с Москвой, но и Берлином, и в значительной степени, Брюсселем? Ответ думаю будет ясен в обозримом периоде. Очевидно, что нормализации ситуации на востоке Украины это точно не будет содействовать», — отметил Марунич.
Подробности: Украинский эксперт связал санкции против «СП-2» с ситуацией в Донбассе
Ситуация с транзитом российского газа по Украине должны была решиться не уговорами о подписании нового соглашения с Москвой, а подписанием контракта с европейскими странами, заявил 23 декабря украинский эксперт Виталий Бала.
Подписав такой контракт с Украиной, подчеркнул эксперт, ЕС должен был самостоятельно покупать газ на российско-украинской границе.
«Именно европейские страны должны определить тот объем газа, который им нужен… Контракты с Газпромом о покупке российского газа они должны заключить без транспортировки. А договор на транзит Украина может заключать с европейскими странами, и не было бы вообще никаких спекуляций», — отмечает Бала.
По его мнению, избежав такого сценария, Россия уже победила, и президент России Владимир Путин в этом смысле «достиг всего, чего хотел». Эксперт считает, что все договоренности были согласованы еще в Париже на полях «нормандского саммита» 9 декабря.
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Вся возня вокруг украинской трубы связана с попытками США зайти на европейский рынок со своим сжиженным газом, заявил украинский эксперт Валерий Песецкий, комментируя последние договоренности Украины и России по газу.
Эксперт считает, что сейчас Газпром пошел на некоторые уступки Киеву, но это «очень дальновидная позиция», которая с лихвой окупится через десять лет, а может, даже и раньше. Песецкий напоминает, что в ближайшие десять лет из-за закрытия Германией всех своих атомных станций только ее потребность в газе может вырасти вдвое и более раз, и по ЕС в целом — такая же тенденция.
«По прогнозам, в течении ближайших двадцати лет, потребность в голубом топливе в Европе удвоится. Никакие нынешние Северные и Южные потоки удовлетворить этот спрос не способны. Прокачать его можно только через украинскую трубу. В интересах США было нашу трубу ликвидировать и поставить ЕС перед фактом неудовлетворенного Газпромом спроса. А значит — необходимостью покупать сжиженный газ в Америке», — заявил специалист.
Подробности: Политолог: В интересах США было ликвидировать украинскую газовую «трубу»
На сегодняшний день Россия пока не заключала контрактов с рядом украинских компаний для прямых поставок газа на Украину. Об этом в ходе совещания на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Он пояснил, что на Украине говорят о «каких-то пяти контрактах», согласно которым Россия будет поставлять украинским компаниям.
«Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договорённостей с правительством Украины», — сказал Козак.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал заключённую с Украиной сделку «компромиссом, который нужно было найти».
«Результаты были названы, тем не менее их нужно закрепить. Нужно отследить, чтобы всё, что положено, что вытекает из этого протокола, потому что это всего лишь протокол пока, было реализовано на практике», — сказал Медведев.
Нынешние руководители «Нафтогаза», по сути, «сделали эвтаназию» украинской ГТС,
Специалист поясняет, что транзит газа в объеме 40 млрд кубометров в год не дает шансов на длительную работу ГТС Украины.
«В перспективе до 2030 года только 13 тыс. км из ныне действующих 22 тыс. км магистральных газопроводов будут эффективно использоваться. Также из 72 компрессорных станций останутся рабочими 30−35. Соответственно, численность работников будет сокращена с 28 тыс. до 12 тыс.», — анализирует эксперт последствия.
По его словам, к 2030 году будет закрыт один из трех ключевых магистральных газопроводов, по которым доставляется газ из России в ЕС, к 2040 году — еще один, причем это еще лучший для Украины сценарий. Есть шансы, что украинская ГТС развалится гораздо раньше, резюмировал Корольчук.
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Совещание Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Фото: government.ru
Сообщение Дмитрия Козака на совещании с вице-премьерами. Фото: government.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной в двустороннем порядке, но лишь с подачи украинской стороны.
«Мы же им всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели», — сказал Медведев.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если бы Украина предложила слишком высокий тариф, то сторонам не удалось бы прийти к соглашению.
«Это очень гуманный тариф, и все их попытки его взвинтить, они мало чем закончились, практически ничем не закончились», — сказал Медведев.
Как заявил в эфире телеканала Hromadske исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, украинская сторона намерена настаивать на переносе «точек передачи газа» на границу с Россией.
«Мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от «Газпрома» в Словакии, Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России и смогут потом этот газ продавать, в том числе и на Украине, по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину», — сказал Витренко.
Отказ от подачи новых исков против России при возможной остановке транзита российского газа через украинскую территорию в будущем назвал очень большим риском исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко 23 декабря в интервью телеканалу Hromadske.
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Главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева фактически исключили из переговорного процесса с Россией по новому транзитному контракту, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Издание напоминает, что буквально за несколько дней до достижения сторонами предварительных договоренностей Коболев публично заявил, что вероятность подписания нового транзитного контракта «непрерывно стремится к нулю».
«Это была игра на эмоциях или проблема заключалась в неосведомленности главы «Нафтогаза» относительно деталей процесса? Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров, склоняются ко второй версии», — говорится в материале.
В статье говорится, что ключевую роль в переговорах сыграл исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, а вот роль Коболева оказалась сведена почти к нулю.
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Украинский политолог Михаил Погребинский считает главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева «государственным преступником», который сейчас должен будет ответить по закону за всю эту работу, которую он выполнял в должности первого лица в энергетической госкомпании.
Эксперт напомнил, что за то время, когда Коболев руководил «Нафтогазом», стоимость украинской ГТС уменьшилась в 200 раз.
«Это его ответственность, это он так наруководил… Ну и имел соответствующие дивиденды, отправлял в США матери миллионы долларов премии и так далее», — заявил Погребинский.
Он предложил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке провести беседу с Коболевым, по результатам которой чиновник «быстренько напишет заявление по собственному желанию».
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Протокол будущего транзитного газового договора является вполне положительным для Украины, а подписание самого соглашения вполне реально до конца нынешнего года.
Об этом заявил глава Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в комментарии УНИАН, материал опубликован сегодня, 24 декабря.
Эксперт отметил, что Украина хотела контракт транзитный на десять лет, а получила лишь на пять — и это, по его словам, единственная существенная уступка со стороны Киева.
По его мнению, зафиксированные в соглашении объемы прокачки — 65 млрд кубометров газа в первый год и 40 млрд кубометров в следующие четыре года — вполне достаточны для нормального функционирования украинской ГТС. К тому же, подчеркнул эксперт, повышая стоимость транзита, вполне можно компенсировать потери.
Также он заявил, что решения по искам, от которых Украина откажется в рамках компромиссного соглашения, достаточно «сомнительные».
»Поэтому говорить, что они были бы на 100% в пользу Украины — это не отвечает действительности. По поводу решения нашего Антимонопольного комитета, то в международных судах, скорее всего, это решение было бы не учтено», — подчеркнул эксперт.
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Напомним, что действующий контракт России и Украины по газу истекает через неделю, 31 декабря 2019 года.
Украинский эксперт Борис Кушнирук предсказывает, что после официального оформления договоренностей с Россией по газу на Украине может приключиться «истерика» из-за выплат премий руководству «Нафтогаза».
Он напоминает, что наблюдательный совет «Нафтогаза» ранее постановил выделять руководству компании 1% от суммы платежей от России на премии, причем первая часть этих денег уже была перечислена топ-менеджерам.
«Боюсь, что начнется новая часть «зрады», если руководству «Нафтогаза» заплатят вторую часть их премии в размере 1% от суммы платежа, там же это постановил еще Наблюдательный совет. И после того, как им заплатили деньги, у нас началась массовая истерика — хотя, по большому счету, люди привели в Украину огромные деньги», — отметил эксперт.
«Думаю, мы еще увидим истерику по этому поводу… Не знаю, будет ли руководство «Нафтогаза» настаивать на том, чтобы им эту премию выплатили, как это предусмотрено решением Наблюдательного совета. Хотя 1% на всех — это не так много, учитывая, что они смогли вытянуть деньги», — добавил Кушнирук.
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Существует риск того, что Россия согласилась на продолжение транзита газа через Украину, чтобы продолжить строительство «Северного потока — 2», заявила пресс-служба «Нафтогаза» на своей странице в Facebook.
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассчитывает, что окончательное согласование условий договоров по транзиту российского газа в страны Евросоюза произойдёт 27 декабря.
Об этом 24 декабря заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
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Получить $15 млрд за пять лет за счёт транзита российского газа рассчитывает Украина, сообщил 24 декабря украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет «Европейская правда».
Кроме того, Киев рассчитывает на три миллиарда долларов, которые Россия должна выплатить по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, Украина получит от достигнутых с Россией договорённостей $18 млрд.
Он пояснил, почему Киев не стал добиваться выплаты Россией $12,2 млрд: для этого потребовался бы не один год простоя газотранспортной системы Украины. А так Украина уже до Нового года получит три миллиарда долларов «живыми деньгами».
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Экстренное «закрытое» заседание по газовому вопросу провело вечером 24 декабря правительство Украины. Об этом депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщает в своём канале в Telegram.
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Что касается экстренного заседания по газовому вопросу, которое 24 декабря провело правительство Украины, его формат был «полностью закрытым», написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Заседание кабинета министров Украины. Фото: kmu.gov.ua
Газотранспортная система Украины.
Документы по транзиту российского газа через Украину в окончательном виде будут подготовлены в ближайшие выходные, заявил 26 декабря министр энергетики России Александр Новак.
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СМИ всего мира наперебой комментируют новый договор России и Украины по транзиту газа. Каждая сторона стремится показать случившееся как свою победу и поражение противника.
Что же случилось на самом деле и чьим поражением стали достигнутые договорённости, разбирается Александр Халдей в публикации «Чьим поражением стал договор России и Украины по газу?».
Что выиграл Газпром?
Первое. Он уменьшил вдвое объём прокачиваемого через Украину газа, а значит, и объём денег у Украины всё же будет меньше. Таким образом, Газпром выполнил политическую задачу и попутно решил экономическую — увеличил объёмы газа для строящихся газопроводов, превратив-таки украинский маршрут из основного в резервный.
«Газпром избежал газовой войны между Украиной и Россией. Этой войны очень хотел «Нафтогаз», она ставила под удар ведущиеся газовые проекты, и «Нафтогаз» её анонсировал буквально накануне, объявляя, что шансы на заключение договора нулевые. Этим он не столько давил на Газпром, показывая готовность выйти из переговоров, сколько давил на Европу, показывая ей силу американского покровительства и заставляя открыть свой рынок для американского СПГ. Но войны не возникло, тупика не получилось, газообмен между Россией и Европой без участия США продолжает развиваться», — отмечает Александр Халдей в публикации «Чьим поражением стал договор России и Украины по газу?».
Любая украинская компания, не только «Нафтогаз», может напрямую покупать у России газ, но по рыночной цене. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК, опубликованном 26 декабря.
В информационном пространстве Украины в настоящий момент создаётся такая же параллельная реальность, какая была и при Порошенко, что особенно четко видно на примере освещения новых газовых соглашений с Россией, заявил 25 декабря украинский политолог Дмитрий Корнейчук. Эксперт отметил, что «искренне весело» наблюдать, как у президента Зеленского пытаются полную капитуляцию перед Москвой по транзитному газовому контракту превратить в «перемогу» (победу с укр.).
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«То есть зафиксировать на пять лет объемы прокачки в два раза меньше, чем сейчас, перекрыв виртуальный реверс, что заставит покупать газ напрямую, снизив в два раза поступления за оплату транзита и зафиксировав для Москвы на пять лет неизменную цену за транзит, — это теперь «перемога», — иронизирует украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
В Вене начались переговоры представителей России и Украины, на которых должны быть окончательно согласованы условия транзита российского газа. Стороны обсудят варианты, представленные делегациями. Ожидается, что в выходные будет выработано согласованное решение.
Результаты работы ГТС Украины за январь-ноябрь 2019 года [Utg.ua].
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сумма платежа за тепло может снизиться до 30 процентов. Kmu.gov.ua.jpg
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак. Также с 1 января будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, — tv360ru.
Ключевой энергетический вопрос, по которому сейчас еще договариваются Украина и Россия, — новая ставка транзита, заявил 27 декабря украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.
Специалист напомнил, что на днях украинский регулятор установил новые ставки вход/выход для оператора ГТС, которые примерно соответствуют текущему тарифу: около 2,6 долл/тыс. кубометров на 100 км.
«Это позволяет предположить, что вокруг этого и будут переговоры продолжаться», — считает Марунич.
Эксперт уверен, что резкого повышения транзитной ставки — чего многие ждут на Украине — не будет, поскольку это «реальное поражение Газпрома».
«Тогда проще не подписывать и устроить короткую газовую войнушку с повышением цен на биржах ЕС», — отметил он.
Итоговая транзитная ставка, считает Марунич, будет примерно соответствовать утвержденной украинским регулятором.
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Новый газовый контракт Украина и Россия могут подписать в ближайшие выходные, 28−29 декабря, заявил в эфире ТСН помощник президента Украины Андрей Ермак.
Представитель Киева подтвердил, что речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления на 10 лет. В офисе президента Зеленского уверены, что Украина от контракта только выиграет.
«Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт», — заявил Ермак.
Он отметил, что в офисе президента получили немало критики из-за уменьшения объемов прокачки газа, но на самом деле все не так уж плохо для Украины.
«В первый год это будет 65 млрд кубометров газа. Далее объем уменьшится до 40 миллиардов кубов, но это минимально зафиксированные объемы. Я надеюсь, что они будут значительно выше. Причем все, что будет идти сверх зафиксированного, будет идти с еще более высоким тарифом», — подчеркнул помощник Зеленского.
В завершение Ермак подтвердил ранее высказанную чиновниками в Киеве оценку, что в результате «газового компромисса» с Россией Украина гарантированно заработает 15 млрд долларов.
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Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. kremln.ru.jpg
Напомним, 21 декабря глава Газпрома Алексей Миллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа. По его словам, стороны в том числе подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий и отзовут иски.
При этом Газпром выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца года. В свою очередь Киев снимет претензию на сумму примерно $7,4 млрд.
В правительстве Украины начался настоящий праздник, заявил 27 декабря украинский политик, экс-депутат Рады Михаил Бродский.
По мнению политика, чиновники Кабмина ликуют, поскольку $3 млрд от России решает вопрос «дырки» в госбюджете страны.
«А что дальше? Дальше, как и все до них, — авось пронесет?» — задается вопросом Бродский.
Подробности: Украинский политик: «Правительство Гончарука ликует, Россия платит!»
В новом газовом соглашении между Украиной и Россией не будет пункта об обязательной закупке «напрямую» российского газа, заявил в комментарии ТСН помощник президента Андрей Ермак.
По его информации, в документе там пропишут «четкую и прозрачную» формулу цены на газ.
«Если Украине будет выгодно, то она сможет воспользоваться этой опцией. Сейчас такой потребности нет», — подчеркнул чиновник, добавив, что Украина уже 1490 дней не покупает напрямую российский газ.
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Россия и Украина договорились, что поставки газа составят 65 млрд куб. м в 2020 году, а в последующие два года — по 40 млрд куб. м. Глава Газпрома Алексей Миллер отмечал, что это произойдет, если тарифы будут конкурентными, — РБК.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сумма платежа за тепло может снизиться до 30 процентов. Kmu.gov.ua.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление главы Минэнерго Александра Новака о том, что Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января:
«Данное решение и в целом итоги переговоров нужно оценить, конечно, как исключительно позитивные для трёх сторон — для России, Украины и для стран Евросоюза».
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов сообщил RT, что Украина будет ответственным партнёром, ответственной стороной данной сделки.
«Соглашение является компромиссным, оно учитывает интересы всех сторон и, по сути, разрешает ту конфликтную ситуацию, которая существовала на протяжении достаточно длительного периода времени», — заключил он.
Коммерческие условия соглашения по транзиту российского природного газа в Европу между российским Газпромом и «Нафтогазом Украины» экономически выгодны обеим сторонам, и потому в него не планируется вносить какие-либо изменения. Об этом 27 декабря рассказал министр энергетики России Александр Новак.
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Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам. Это случится 1 января 2020 года, заявил 27 декабря министр энергетики России Александр Новак.
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Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
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В Евросоюзе признали, что газотранспортная система Украины готова работать в соответствии с законодательством Евросоюза, и это «имеет существенное значение для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину».
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День или два будут ещё обсуждать соглашение о транзите газа Газпром и «Нафтогаз», сообщил 27 декабря журналистам украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
Об этом: Премьер-министр Украины рассказал, сколько ещё продлятся переговоры по газу
Российское публичное акционерное общество «Газпром» выплатило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Об этом: «Газпром» перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению арбитража
«Ещё одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая», — прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража.
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НАК «Нафтогаз Украины» приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей, принятые в 2017—2018 годах, и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины. Об этом заявили в украинской компании вечером 27 декабря, комментируя платеж, поступивший от Газпрома.
«Сегодняшний платеж Газпрома включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года. Таким образом, суммарно по результатам транзитного арбитража Нафтогаз получил от Газпрома 5 млрд долл.», — заявляют в украинской газовой компании.
Там добавили, что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2», который проходит по дну Балтийского моря в Германию, будет запущен до конца 2020 года.
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату Газпромом 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Ранее российская компания заявила о перечислении Нафтогазу 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража в рамках протокола по газовому сотрудничеству от 20 декабря. Позднее в украинской компании подтвердили получение средств.
Зеленский назвал действие Газпрома «еще одной победой», которая, по его словам, имеет большое значение для страны. Он отметил, что деньги уже поступили на украинские счета.
По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, подписание мирового соглашения между правительством Украины и российской компанией «Газпром» являются результатом достигнутых договоренностей глав государств во время «нормандского саммита» в Париже и основой для дальнейшего подписания транзитного соглашения между Украиной и Россией.
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