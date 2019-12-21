Калуга, 21 декабря, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Научная конференция на тему «И память бережно хранит деянья лет давно ушедших», приуроченная к 125-й годовщине регионального отделения международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» состоялась накануне в Калуге, сообщает 21 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На конференции

Участники встречи вспомнили калужского вице-губернатора Александра Офросимова, впоследствии возглавившего калужскую губернию, под чьим руководством было создано губернское отделение общества, а также его видных представителей. В наши дни, в числе успешных дел калужской организации — реализация благотворительных и просветительских проектов, разработка паломнических маршрутов по городам России и на Святую землю, организацию памятных «Царских дней на Калужской земле». В честь юбилейной даты на здании бывшего Дворянского собрания, а ныне калужского областного центра дополнительного образования детей имени Ю. А. Гагарина установили памятную доску. Именно здесь с 1895 по 1906 годы проходили заседания калужского отдела Императорское православное палестинского общества.

Императорское православное палестинское общество (ИППО) было создано в 1882 году указом императора Александра III. Вскоре ему было передано имущество Палестинского комитета, ведущего свое существование с 1859 года. В 1918 году оставшаяся в России часть общества была переименована в Российское палестинское общество при Академии наук. В 1992 году было восстановлено историческое название — Императорское православное палестинское общество. Калужское отделение ИППО образовалось 125 лет назад в 1894 году.