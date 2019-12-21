Калуга, 21 декабря, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Новогоднее почтовое отделение заработало 21 декабря в Калуге, в рамках открытия городской резиденции Деда Мороза. Любой желающий сможет отсюда отправить поздравления с Новым годом близким и родным, сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. Новая новогодняя художественная марка со снеговиком.

По её словам, посетителям представлен расширенный ассортимент почтовых открыток и конвертов новогодней и рождественской тематики, в том числе новая новогодняя художественная марка со снеговиком. На новогоднем почтамте можно будет приобрести обновленный выпуск акварельных открыток с видами Калуги Юлии Полюгаевой. В данный выпуск вошли полюбившиеся калужанами и гостями областного центра городские виды: улица Театральная, почтамт, новогодняя с драматическим театром. Среди них новые открытки — улицы Смоленская и Каменного моста. Почтовые работники проконсультируют клиентов, как правильно написать адрес и индекс на отправлении, предварительно поставив оттиск специального штемпеля «С Новым Годом!».

«Калужское новогоднее почтовое отделение будет открыто по графику работы резиденции. В последующие дни в резиденции можно будет опустить в специальный почтовый ящик письма для Деда Мороза», — сказала Ольга Строк.