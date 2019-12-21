Москва, 21 декабря, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) получил данные, доказывающие, что руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов. Об этом 21 декабря рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Официальный представитель СКР напомнила, что в ходе расследования дела Родченкова, СКР передал экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) непосредственно в московской лаборатории копии электронных файлов АДЦ и более пяти тысяч биологических проб спортсменов для проведения их дальнейшего исследования иностранными специалистами.

Как отметила Петренко, следователи подтвердили подлинность файлов и отсутствие искажения оригинальной файловой структуры результатов допинг-проб спортсменов из России, проведя соответствующую экспертизу. При этом она подчеркнула, что прежнее руководство Московской антидопинговой лаборатории в 2015—2016 году проводило удаленные подключения с IP-адресов, которые зарегистрированы и размещены на территории США и ФРГ, к электронной базе LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — приводит пресс-служба СКР слова Петренко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил, что решение WADA, принятое в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.