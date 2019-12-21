Global Times: Нью-Дели дрейфует в сторону политического экстремизма
Пекин, 21 декабря, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Политика индийских властей постепенно сдвигается в сторону политического экстремизма, считает глава отдела в Центре международных исследований Шанхая Ван Дэхуа в статье для издания The Global Times.
По словам Дэхуа, с момента вступления в должность Моди сделал упор на экономическое развитие и индуистский национализм.
Напомним, на прошлой неделе, 11 декабря, в Индии внесли поправки в миграционное законодательство, согласно которым представители религиозных меньшинств, включая индуистских, христианских, джайнских, буддистских и сикхских мигрантов из Бангладеш, Пакистана и Афганистана, теперь могут претендовать на получение индийского гражданства. Однако новое законодательство не предоставляет аналогичного права мигрантам-мусульманам.
После внесения изменений в миграционную политику в Индии начались акции протеста. В некоторых регионах Индии демонстрации не утихают до сих пор.
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