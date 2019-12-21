Пекин, 21 декабря, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Индийское правительство решило найти религиозный повод для вмешательства в дела других государств, считает глава отдела в Центре международных исследований Шанхая Ван Дэхуа в статье для издания The Global Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

«…политическая цель связана с конфликтами Индии с Пакистаном и Бангладеш. Между Индией и двумя другими странами существует множество споров, таких как конфликт из-за Кашмира. После внесения поправок в миграционное законодательство Индия получила религиозный повод для вмешательства во внутренние дела других стран», — считает эксперт.

По словам Дэхуа, изменения, которые индийские власти внесли в миграционное законодательство, могут дополнительно обострить религиозные разногласия в индийском обществе.

Напомним, 11 декабря парламент Индии принял Закон о внесении изменений в порядок предоставления гражданства (CAA), согласно которому представители религиозных меньшинств, включая индуистских, христианских, джайнских, буддистских и сикхских мигрантов из Бангладеш, Пакистана и Афганистана, смогут претендовать на получение индийского гражданства. При этом данное право не распространяется на мусульманских мигрантов.

После принятия данного закона в стране начались протесты и демонстрации, которые продолжаются до сих пор во многих регионах Индии.

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