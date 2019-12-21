The Hill: демократы чувствуют, что они бессильны перед Трампом
Вашингтон, 21 декабря, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Демократы знают о том, что им особо нечего противопоставить президенту США Дональду Трампу на выборах в 2020 году, заявила политический обозреватель Дженни Бет Мартин в статье для издания The Hill.
По словам Мартин, демократы знают, что им нечего предложить американцам, чтобы победить Трампа.
Напомним, с тех пор как Трамп вступил в должность в январе 2017 года, его администрация создала более семи миллионов новых рабочих мест.
Безработица снизилась с 4,8% до 3,5%, при этом безработица среди афроамериканцев и испаноговорящих жителей страны достигла исторического минимума. Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2020 года.
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