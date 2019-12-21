Выборг, Ленинградская область, 21 декабря, 2019, 09:21 — ИА Регнум. После столкновения одного грузового с шестью легковыми автомобилями движение по федеральной автодороге А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией) полностью перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Https://vk.com/spb_today Пожар после массового ДТП на «Скандинавии» (цитата группы «ДТП и ЧП")

Напомним, 21 декабря в 05:30 мск на 142 км этой трассы грузовик DAF с полуприцепом врезался в стоявшие на светофоре «легковушки». Автомобили загорелись, известно о двух погибших и одном раненом. После ДТП движение по «Скандинавии» было полностью перекрыто.

«По данным на 08:50, движение на участке автодороги в месте ДТП перекрыто, затора нет, проезд осуществляется через г. Выборг», — отметили дорожники.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» добавили, что претензий к дорожным службам нет.