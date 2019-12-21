Выборг, Ленинградская область, 21 декабря, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Тяжелая дорожная авария произошла ранним утром 21 декабря на 143 километре федеральной трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Есть погибшие и раненые, трасса перекрыта.

Https://vk.com/spb_today Массовое ДТП на Скандинавии (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 5:30 мск грузовой автомобиль DAF с полуприцепом, которым управлял водитель 1983 года рождения, совершил наезд сразу на шесть легковых автомобилей, остановившихся на запрещающий сигнал светофора перед дорожными работами.

В результате ДТП два человека погибли — это водители легковых автомобилей. Еще одна пострадавшая женщина госпитализирована со средней степенью вреда здоровью.

«По данному факту проводится проверка. Федеральная автотрасса перекрыта, объезд осуществляется через автодорогу Выборг — Светогорск и автодорогу Выборг — Смирново», — отметили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В соцсети один из очевидцев описал эту аварию так: «Там ряд машин пропускал реверсивное движение, фура собрала впереди себя 4 машины, видимо уснул. 3 машины сгорели».