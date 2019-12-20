Воронеж, 20 декабря, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Семь автомобилей столкнулись на 707-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Верхнемамонского района Воронежской области вечером 20 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Авария

Авария произошла около 20:25. По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo, житель Краснодарского края, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Чтобы избежать столкновения, двигавшийся за ним житель Ставропольского края, водитель автомобиля Chevrolet, также врезался в ограждение. Из-за резкого торможения столкнулись следовавший сзади грузовые ГАЗель, Iveco, Mercedes, Scania и Volvo, а также легковая Renault Logan. Обошлось без пострадавших. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Пресс-служба ГУ МВД Воронежской области Фото с места аварии

В настоящее время, чтобы избежать пробки, автотранспорт перенаправлен по альтернативной дороге через районный центр Верхний Мамон.