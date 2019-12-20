Москва, 20 декабря, 2019, 22:32 — ИА Регнум. На улице Тверская в Москве с 31 декабря 2019 года по 5 января 2020 года празднование Нового года пройдет в «космической» атмосфере. Корреспондент ИА REGNUM побывал на производстве по созданию арт-объектов в виде ракет, планет Солнечной системы и космонавтов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Планеты

Начинается производство арт-объектов с разработки компьютерного дизайна модели для последующей печати изделия на 3D-принтере. Максимальный размер сделанного на принтере изделия — не более 180 сантиметров, так что большие объекты, такие как ракета или трехметровая девушка-космонавт с котом, будут создаваться по частям, а потом соединятся в единое целое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рисунок-макет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дизайн-макет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модельер

Все модели обрабатывают изнутри полиэфирной смолой со стеклотканью, затем они заполняются вспененным пластиком, а снаружи покрываются специальным антивандальным покрытием, грунтуются и раскрашиваются красками, похожими на автомобильные. Сверху их защищают антигорючим лаком для противопожарной безопасности и защиты от погодных условий, отметил эксперт по 3D-печати Илья Ткаченко.

Ростовая кукла в человеческий рост печатается примерно семь-восемь часов, в один цвет. А после обработки, шлифовки, склеивания частей и грунтовки модели отдаются художникам для раскраски. Некоторые объекты собираются уже после покраски на месте установки арт-объекта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Готовые изделия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Календарь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цех для сборки

«Космические фантазии человечества длиною в столетие» разместятся на трех площадках в Москве, на которых установят 100 арт-объектов, нарядят ёлки и оборудуют сцены, — каждая будет оформлена в космических оттенках синего, фиолетового, малинового и серебристого цвета. У каждой площадки есть свое название и индивидуальное оформление: «Грезы о Земле и небе. 1920−30-е годы», «Покорение. 1950−60-е годы» и «Космическая миссия. 1970−80-е годы».