Калуга, 20 декабря, 2019, 19:36 — ИА Регнум. 20 декабря в Калуге состоялось заседание совета старейшин. В заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, исполняющий обязанности городского головы Дмитрий Денисов, заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский и председатель совета старейшин, почётный гражданин Калужской области Николай Алмазов.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялось заседание совета старейшин

Дмитрий Разумовский рассказал членам совета о проведённой в 2019 году работе по ремонту дорог, развитию социальной инфраструктуры, благоустройству и созданию комфортной городской среды.

Обсуждались перспективы развития города, большое внимание члены совета уделили вопросам сохранения историко-архитектурного облика Калуги и восстановлению объектов культурного наследия. Глава городского самоуправления сообщил об итогах работы депутатского корпуса.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялось заседание совета старейшин

«В текущем году было проведено 23 заседания Городской думы, принято порядка 190 решений, утверждён бюджет Калуги на 2020 год, — рассказал Александр Иванов, — в рамках бюджета предусмотрено финансирование 25 муниципальных целевых программ, в том числе программы «Старый город», направленной на сохранение исторического облика Калуги. С каждым годом реализация программы набирает обороты, уверен, в скором времени в этой сфере будут достигнуты позитивные результаты».

Александр Иванов подчеркнул, что городские власти в своей работе всегда будут опираться на мнение заслуженных и авторитетных жителей города. Глава городского самоуправления поздравил членов совета старейшин с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья, бодрости и оптимизма.