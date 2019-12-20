Москва, 20 декабря, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Поезда на Калининской линии метро из центра в сторону области ходят с увеличенным интервалом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Шевченко ИА REGNUM Фото: Анна Шевченко

На станции метро «Третьяковская» наблюдается большое скопление людей. По громкоговорителям сообщается, что поезда ходят с интервалом по техническим причинам.

Анна Шевченко ИА REGNUM Фото: Анна Шевченко

Сообщается также, что на Кольцевой, Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской линиях проблем с движением поездов не наблюдается.