Калуга, 20 декабря, 2019, 18:17 — ИА Регнум. В Калуге 20 декабря состоялось внеочередное заседание Городской думы. Дмитрий Разумовский покинул пост городского головы Калуги в связи с назначением на должность заместителя губернатора Калужской области.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге сменился городской голова

По предложению принимавшего участие в заседания губернатора Анатолия Артамонова временно исполняющим обязанности городского головы был назначен Дмитрий Денисов, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги. Ранее Дмитрий Денисов занимал пост первого заместителя губернатора области. Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за работу и пожелал дальнейших успехов.

«Перед городскими властями стоят масштабные задачи, — подчеркнул губернатор, — приближается 650-летие Калуги, к юбилею необходимо будет реализовать ряд важнейших программ и превратить Калугу в самый современный и благоустроенный город нашей страны, город, которым будут гордиться его жители».

Дмитрий Денисов в свою очередь поблагодарил губернатора области и депутатский корпус за оказанное доверие.

«Дмитрий Александрович много лет работал в органах местного самоуправления, имеет богатый опыт управленческой деятельности, хорошо знаком со спецификой работы Городской управы, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Уерен, что и в дальнейшем городской голова, депутатский корпус и Городская управа продолжат конструктивно и слаженно работать на благо Калуги и калужан».