Москва, 20 декабря, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Инициативу снизить нештрафуемый порог за превышение автомобилистами скорости до 10 км/ч поддержала правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщил 20 декабря журналистам российский вице-премьер Максим Акимов.

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На законодательном уровне, отметил Акимов, возглавляющий вышеуказанную комиссию, введение новых правил произойдёт в течение следующего года. Однако ещё не ясно, будет ли всё-таки принято это нововведение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в РФ штрафуют тех, кто превысил скорость, начиная с 20 км/ч. Нештрафуемый порог предлагается понизить на десять километров в час. Инициатива обсуждается.