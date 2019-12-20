Санкт-Петербург, 20 декабря, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Экс-министр транспорта России Максим Соколов в пятницу, 20 декабря, официально вступил в должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Распоряжение о его включении в состав правительства города подписал губернатор Александр Беглов.

Assembly.spb.ru Максим Соколов в Заксобрании Петербурга при утверждении его кандидатуры на пост вице-губернатора

Соколов будет курировать сферы транспорта, транспортной инфраструктуры, туризма и инвестиций. При этом уже появились слухи, что его взгляд на скандальную транспортную реформу может не совпадать с тем, что заявляли в Смольном последние полгода.

Александр Беглов способен изменить свою позицию по поводу транспортной реформы под влиянием нового вице-губернатора Максима Соколова. Такого мнения придерживается политолог Юрий Светов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я думаю, в этом ничего страшного нет. Реформы требует федеральный закон, его надо исполнять, а детали… Думаю, губернатор — человек, который слышит мнение специалистов. Раз он позвал Максима Юрьевича, то будет к его мнению прислушиваться. Ведь здесь запросто можно получить социальный взрыв: у населения настороженное отношение к реформе, потому что люди опасаются, что сначала у них отберут, что есть, а взамен ничего не дадут», — сказал Светов.

Он утверждает, что позиция Соколова, в частности, заключается в более глубоких консультациях с петербуржцами. В ближайшее время будет завершена масштабная инвентаризация всего общественного транспорта Северной столицы, и, возможно, желание заменить все маршрутки на большие низкопольные автобусы, требующие и совсем других остановочных павильонов, отпадёт.

Юрий Светов также полагает, что Беглов, который признал, что «не претендует на лавры оратора», не беспокоится о возможном более ярком медийном присутствии Соколова в петербургской повестке.

«Беглов — человек другого склада совсем, он к этому относится достаточно спокойно. Как бы там ни было, Максим Соколов возглавлял Минтранс, и Беглов решал с ним вопросы в качестве полпреда президента, он его знает. И, как умный человек, Беглов понимает, что умные подчиненные только помогают, а не затмевают», — заметил политолог.