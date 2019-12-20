Калуга, 20 декабря, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Планы по строительству белорусскими специалистами школ и детских садов в Калуге, а также в Обнинске, Малоярославце и Кондрово обсуждались 20 декабря на встрече губернатора Калужской области Анатолия Артамонова с делегацией Белоруссии, которую возглавил министр архитектуры и строительства страны Дмитрий Микуленок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Застройщики из Белоруссии построят в Калуге школы и детсады

В настоящее время белорусские компании завершают строительство детского сада в Малоярославце на 220 мест. Дошкольное учреждение будет трехэтажным, площадь застройки — 1760 кв. м. Ожидается, что в феврале 2020 года будут завершены процедуры оформления передачи детского сада муниципалитету. В Балабанове застройщики из Белоруссии возводят школу на тысячу мест и детский сад на 220 мест. Трехэтажное здание школы будет состоять из шести блоков, общая площадь здания — 18,7 тыс. кв. метров.

Глава региона Анатолий Артамонов поблагодарил белорусского министра Дмитрия Микуленка за грамотное ведение строительных работ в соответствии с установленными контрактами сроками.