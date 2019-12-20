Калуга, 20 декабря, 2019, 16:11 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году планируется создание местных отделений регионального Российского военно-исторического общества. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания Совета калужского регионального отделения РВИО.

Admoblkaluga.ru Военно-историческое общество откроет в Калуге сеть отделений

Участники встречи говорили о том, что среди проектов, реализованных региональным отделением РВИО, — установка памятника солдату на Милюгановском мемориале в Ульяновском районе, памятной стелы на воинском захоронении в деревне Покров Кировского района, проведение военно-исторической реконструкции «Красные юнкера», посвящённой героическому подвигу подольских курсантов, защищавших подступы к Москве осенью 1941 года, военно-исторического фестиваля «Русский легион чести», посвященного окончанию Первой мировой войны, военно-исторического фестиваля «Великое Стояние на реке Угре», посвященного историческим событиям 1480 года.

Калужское региональное отделение Российского военно-исторического общества, созданное в 2013 году, в настоящее время насчитывает 255 человек. В области уже работают пять местных отделений — в Бабынинском, Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Юхновском районах. Председателем калужского регионального отделения Российского военно-исторического общества является министр культуры Калужской области Павел Суслов. Попечительский Совет регионального отделения Российского военно-исторического общества возглавляет губернатор области Анатолий Артамонов.